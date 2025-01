Crin Antonescu: Cea mai mare amenințare pentru România este Călin Georgescu

Întrebat, duminică seara, care este cel mai periculos adversar în cursa pentru câștigarea mandatului de președinte al României, Crin Antonescu a spus, la Antena 3 CNN că este vorba despre Călin Georgescu.

„Eu consider, am și spus acest lucru, că cel mai periculos, cea mai periculoasă variantă pentru România, nu pentru mine, contracandidat, este, domnul Călin Georgescu, cu discursul pe care l-am cunoscut și în cea mai mare parte l-am cunoscut abia după ce aceste alegeri au avut loc, cu lucrurile extraordinar de aberante - nu mă sfiesc să folosesc cuvântul - pe care le susține și extraordinar de periculoase pentru ceea ce înseamnă conștiința publică din România și parcursul politic al României, cred că este cel mai periculos, cea mai mare amenințare, ca să spun așa, la adresa destinului României. Acum, până la urmă, și cu domnul Georgescu, dacă o majoritate dintre români - cu Facebook, cu TikTok, cu știu și eu, cu boti, cu troli, cu icoane fake - vor decide că merită ca tot ceea ce s-a făcut în această țară cu ei, pentru ei, de către ei, să fie aruncat cât colo și să ne aruncăm în visul Georgescu, de asta am vorbit despre un drog, asta este, noi nu avem cum, din punct de vedere democratic, să împiedicăm acest lucru”, a spus Antonescu.

Candidatul PSD-PNL-UDMR nu crede, însă, că Georgescu va avea câștig de cauză

„Nu cred că se va întâmpla asta. Repet, chiar nu cred. Nu e declarație de campanie. Nu pot să cred că iraționalul poate să domine sau furia poate să domine sau răzbunarea , dacă pot să-i spun așa, pe niște politicieni incompetenți, aroganți, cum vreți. Sunt incompetenți în cea mai mare parte a timpului și cei mai mulți dintre ei, au fost destule aroganțe sau greșeli, care au fost interpretate drept aroganțe, sigur că da. Păi în momentul în care nu vrei să spui măcar cât a costat un avion cu care tu, ca oficial al statului, te plimbi - vorbim la președinte -, în care pretinzi că așa ceva poate să fie secret, în ce țară? În țara România...”, a mai spus Crin Antonescu, potrivit Mediafax.

Crin Antonescu îl invită pe Călin Georgescu la o dezbatere publică

Crin Antonescu l-a invitat, duminică seara, la Antena 3 CNN, pe Călin Georgescu, dar şi pe ceilalți participați la cursa pentru Cotroceni, la o dezbatere publică. „Eu cred că este neapărat necesar nu numai cu domnul Georgescu. Nu să facem un concurs de abilitate verbală, ci pur şi simplu să desfacem niște idei", a spus el.

„Nu am vreo curiozitate legată de Călin Georgescu, l-aş saluta şi l-aş invita să avem o discuție publică despre aceste teme, cu un public care să poate pună întrebări, o dezbatere publică despre România şi despre aceste alegeri. Eu cred că este neapărat necesar nu numai cu domnul Georgescu. Nu să facem un concurs de abilitate verbală, ci pur si simplu să desfacem niște idei.

Pentru că în momentul în care spui, cum spune domnul Georgescu ...are dreptul să spună asta: am venit aici, sunt eu cu poporul şi cu Dumnezeu şi hora asta ne-a unit pe toți. Foarte bine. Aş vrea să ştiu cum intervine Dumnezeu în chestiunea asta, ce înțelege prin popor, dacă eu care, de exemplu, care nu am fost acolo, mai fac parte din popor? Dacă 2 milioane au votat cu Georgescu, semnificativ repet, 16 milioane ceilalți mai sunt poporul, cei care vor să voteze altceva mai sunt poporul? Iată nişte teme simple de discuție, nu vreun concurs de frumusețe sau abilitate oratorică", a spus Crin Antonescu, la Antena 3 CNN, care a subliniat că Georgescu este cea mai mare amenințare la adresa destinului României.