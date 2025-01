Crin Antonescu, despre candidatura sa la alegerile prezidențiale: Nu am nicio scuză să refuz

„Acum, puțin mai bine de 10 ani, tot în această clădire, președintele Partidului nostru, domnul Mircea Ionescu Tintus, Dumnezeu să-l odihnească, mi-a pus o întrebare, era un congres și a pus o întrebare procedurală. Candidezi? Și atunci am învățat la tribune și am cel mai scurt discurs din viața mea, constând într-o singură silabă. Da. Au trecut 10 ani, au trecut 10 ani și astăzi sunt cumva din nou chemat să răspund cumva aceleași întrebări. Și răspunsul meu nu poate fi decât același. Bătălia care stă în fața noastră, bătălia pentru această țară și destinul ei, bătălia pentru mintea, pentru sufletul, pentru viitorul unei întregi generații, a fost deja descrisă de oamenii care au vorbit clar, așa cum trebuie vorbit, despre acest lucru. La o astfel de bătălie nu pot sta deoparte. Răspunsul meu este da. Nu pot face altfel. Nu am avut și nu am nicio pretenție că sunt vreun salvator sau neapărat și necesar singurul care poate conduce această bătălie. Nu am avut și nu am această pretenție. Dar nu am nicio scuză dacă dumneavoastră și alții îmi cereți acest lucru, nu am nicio scuză să refuz. Bătălia pe care urmează să o dăm și în fruntea căreia mă puneți, dacă mă puneți, este una pe care n-o bănuiam pe care n-am știut să o prevenim, la care nu ne-am așteptat”, spune Crin Antonescu.

El afirmă că „nu e o simplă bătălie politică, este un șoc, este un spectru de cataclism și nu sunt vorbe mari”.

„Tot ce a făcut România bine, România toată, nu numai politicienii ei de ieri și de azi, mulți sunteți dumneavoastră, tot ce a făcut România bine este pus în discuție și este pus sub risc. Când văd și vedem din ce în ce mai limpede cine e în spatele domnului Călin Georgescu, simt că întineresc. Simt că bătălia asta e cea de la începuturi. Simt că bătălia asta este aceeași prin care noi toți și alții care nu mai sunt au așezat țara asta pe direcția corectă și au adus-o în cea mai bună situație de destin din istoria sa”, adaugă Antonescu.

Liderii PNL s-au reunit, duminică, la Palatul Parlamentului pentru validarea lui Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din luna mai.

Predoiu: Antonescu e candidatul care va garanta că vom rămâne pe drumul democratic, european

Crin Antonescu este candidatul care va garanta tuturor românilor că vom rămâne pe drumul drept, democratic, european, al siguranței și prosperității, spune Cătălin Predoiu în timpul CN al PNL. Călin Georgescu, adaugă el, vorbește ca un dictator și este „un guru expirat”.

„Suntem aici pentru a valida candidatul nostru pentru alegerile prezidențiale pe domnul Crin Antonescu, fost președinte al Partidului Național Liberal, fost membru al Guvernului României, coleg cu vastă experiență politică și o capacitate de discurs bine cunoscută și recunoscută în România. Un coleg, un om politic cu un profil care va garanta tuturor românilor că vom rămâne pe drumul drept, democratic, european, al siguranței și prosperității. Crin Antonescu. Acestea alegeri prezidențiale nu sunt unele obișnuite, așa cum au fost cele precedente. Aceste alegeri prezidențiale vor decide direcția care va merge țara, spre est sau înainte pe drumul democrației occidentale”, spune Cătălin Predoiu.

El afirmă că aceste alegeri din mai 2025 au aceeași miză ca cele din mai 1992, „câștigate atunci de filorusul Ion Iliescu, cu sloganul ”.

„A durat mai bine de 10 ani până când am reușit să revenim pe drumul drept, să intrăm în NATO și apoi în Uniunea Europeană. Se pune astăzi în cauză tot ce s-a muncit, tot ce s-a realizat după intrarea noastră în NATO și UE. Masca sub care se pune în cauză această muncă este mișcarea anti-sistem, sistemul trebuie dat la coș, partidele clasice sunt rele, trebuie eliminate. Cam asta ni se explică de către adversarul nostru principal. Un domn care altfel a călătorit liber în Occident în timpul regimului comunist, când tot poporul român era arestat la domiciliu. Despre ce sistem vorbește, principalul nostru adversar, domnul Călin Georgescu. Despre sistemul democratic, desigur. Sistemul care înseamnă mii de primari, mii de consilieri ai partidelor democratice, parlamentari, miniștrii, activiști onești care au muncit pentru această țară. Vorbește despre dumneavoastră, despre noi toți la grămadă, lucrează pe mulțimi mari, colectivist, exact ca un dictator. Eu propun să ieșim din această defensiva și să spunem cu mult curaj ceea ce a produs sistemul democratic pe care îl demonizează, acest guru expirat. (...) Dânsul vorbește despre pace, dar se întâlnește pe ascuns cu simpatizanți legionari care ulterior pun la cale violență în România”, adaugă Predoiu.