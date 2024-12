Cristian Ghinea: Este mult teatru în negocierile pentru formarea Guvernului

Cristian Ghinea spune la RFI că USR, PSD, PNL și UDMR se pot înțelege pe anumite domenii: „Vom continua astăzi discuțiile la Parlament pe programul de guvernare, la nivel de grupuri tehnice sectoriale. În anumite domenii, observăm că se poate lucra împreună, pe Educație, pe Sănătate, pe Mediu, colegii noștri au făcut progrese. Chiar așteptăm astăzi un semnal pozitiv pentru votarea Codului Silvic în Parlament".

El declară că trebuie agreate toate reformele, înainte de a face Guvernul: „La grupul central, din care fac și eu parte, legat de buget și de reformele structurale ale statului, acolo am lăsat temele grele de negociat, acolo nu se fac progrese. De ce? Pentru că există o opacitate pe partea bugetară și dacă mă întrebați pe mine, văd și că există o lipsă de dialog între membrii coaliției, pe de o parte, între PSD-PNL și într-o parte toată lumea vs. Ministerul de Finanțe, domnul Boloș, care nu vorbește cu nimeni. Și atunci se pune presiune pe noi, haideți să intrăm la guvernare și vedem după aia ce facem. Acest vedem după aia ce facem înseamnă că nu mai facem nimic odată intrați la guvernare. Ce spunem noi este că trebuie să agreăm toate reformele și tot modul detaliat în care balansăm bugetul, înainte de a intra la guvernare".

Cristian Ghinea afirmă că „este și mult teatru" în negocierile pentru formarea coaliției de guvernare: „E drept că avem o mână proastă în aceste negocieri și oamenii care au votat cu USR și cei care au votat cu celelalte partide trebuie să înțeleagă că se poate face o guvernare fără noi. Și atunci noi spunem: haideți să facem reforme, nu intrăm la guvernare doar pentru ciolan, vreau să facem reforme, ca să fie foarte clar și ei zic: păi, dar putem și fără voi. OK, atunci hai să discutăm ce vrem să facem. Nu discutăm ce vrem să facem. Adică este și mult teatru în aceste negocieri, dar acolo unde putem să împingem o schimbare reală, o reformă, o s-o facem și la sfârșit vom lua decizia pe baza a ce reușim să agreăm ca reforme care se pot pune în practică".

Reprezentantul USR adaugă că negocierile nu trebuie grăbite: „Tocmai discutam cu cineva din Austria zilele astea, partidul liberal frate cu noi, NEOS, negociază de câteva luni intrarea la guvernare, ajunseseră negociatorii la o formă de coaliție, s-au întors la partid și printr-o largă dezbatere, un Congres al partidului, Congresul a decis: nu suntem mulțumiți de ce ați obținut, mergeți înapoi și mai negociați. Iată o formă de a negocia o guvernare în tihnă. Nu cred că trebuie să fim grăbiți, nu este o necesitate istorică de a face Guvern mâine. Guvernul Ciolacu trebuie să ia măsurile, este un Guvern plin, are încă atribuții de Guvern plin, trebuie să ia măsurile necesare ca să facă ordine în buget, măcar să nu intre în vigoare niște cheltuieli pe care ei le știu foarte bine și care nu sunt sustenabile".

Cristian Ghinea declară că premierul Marcel Ciolacu are o atitudine pasiv-agresivă: „Noi am fost foarte flexibili. Și eu am observat o ostilitate la domnul Ciolacu ieri în discuții, pe care nu mi-am explicat-o. Pare că e un om care are mari probleme să-și mențină scaunul actual și atunci are o atitudine pasiv-agresivă, dar până la urmă este problema lui cum dorește să negocieze".

(sursa: Mediafax)