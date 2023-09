USR: Guvernul s-a umflat cu mii de angajați. Ciolacu și-a angajat 150 de oameni la SG numai în iulie

„Conform ultimelor date publicate, Guvernul PSD-PNL s-a umflat cu mii de angajați de când PSD și PNL sunt la putere. Numai în luna iulie 2023, în timp ce premierul PSD Marcel Ciolacu promitea că reduce cheltuielile statului, la Secretariatul General al Guvernului au fost angajați 150 de oameni, comparativ cu iunie 2023”, potrivit unui comunicat de presă.

USR arată că în iulie 2023, la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și la Ministerul Finanțelor sunt cu câte 500 de angajați mai mulți decât în urmă cu un an (iulie 2022), „asta în timp ce avem mari întârzieri la reformele din PNRR, iar încasările la bugetul de stat sunt dezastruoase chiar conform coaliției PSD-PNL care susține Guvernul. Și alte ministere și-au crescut considerabil numărul angajaților în această perioadă: plus 130 de angajați la Ministerul Mediului, 50 la Ministerul Economiei și încă 50 la Ministerul Familiei pentru că tupeul pe bani publici nu are limite”.

„Oamenii nu pot plăti taxe și impozite suficiente pentru cât poate Guvernul acesta să angajeze funcționari a căror utilitate nu se vede niciunde. Așa că Guvernul a decis ca toată lumea să plătească mai mult ca să poată angaja ei și mai multe pile, relații și cunoștințe de la partid”, a declarat deputatul USR Cristian Seidler.

(sursa: Mediafax)