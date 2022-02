CTP: Obiectivul AUR este desființarea Parlamentului, a votului liber, și cocârjarea României sub dictatura lor

„Obiectivul AUR este desființarea Parlamentului, a votului liber, și cocârjarea României sub dictatura lor. «Venim noi la putere...», vestește-amenință Simion Magul, în vreme ce premierul AUR și președinte de onoare C. Georgescu dă o înaltă apreciere faptelor a doi dictatori sângeroși: Ion Antonescu și C. Zelea Codreanu. Pentru când se va întâmpla asta, le recomand salvatorilor neamului o metodă remarcabilă a juntei care sugrumă Myanmar: îi silește pe părinți, sub amenințarea cu moartea, să-și renege patriotic și să-și dezmoștenească fiii și fiicele rebeli față de dictatură.

Vi se pare puțin probabil că viitor de AUR țara noastră are? Mie nu, de vreme ce 65,5% dintre români, conform sondajului INSCOP, cred că pandemia Covid «a fost creată de elitele globale pentru controlul populației». Iar 28,5% sunt convinși că există un plan mondial pentru implantarea de cipuri prin vaccinare”, punctează CTP într-un editorial din Republica.ro.