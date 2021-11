Cum explică liderul PSD creșterea impozitului pentru bogați

Lucian Alecu

Controversata intenție a PSD de a majora impozitele pentru persoanele bogate este explicată de Marcel Ciolacu. Acesta precizează că cei care au vile cu piscină, limuzine de lux sau iahturi nu vor suferi prea tare.

"Am enunţat înaintea începerii negocierilor pentru formarea noului Guvern un principiu simplu: taxe mai mari pentru bogaţi şi beneficii pentru cei cu venituri reduse şi medii. Cine deţine vile impresionante cu piscină, cine îşi permite să aibă iaht şi schimbă an de an limuzinele de lux nu va suferi prea tare din pricina creşterii cu câteva procente a impozitului. În schimb, în cazul salariaţilor cu venituri mici din companiile private, creşterea veniturilor - nu doar prin majorarea salariului minim, care este obligatorie - inclusiv printr-un sistem de mărire a deducerilor pentru familiile cu copii ar putea aduce un plus de 3-400 de lei lunar. Iar pentru familiile în care fiecare dintre părinţi câştigă în jur de 2.500 de lei net, aceşti bani în plus chiar contează", a scris liderul PSD pe Facebook.

El spune că prin aceste deduceri vor crește cu 85% veniturile salariilor iar impactul bugetar este de maxim 0,2% din PIB.