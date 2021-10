Dacian Cioloș, după intalnirea cu Iohannis: Am transmis că avem o propunere foarte serioasă de premier

Lucian Alecu Dacian Cioloș și Dan Barna Dacian Cioloș și Dan Barna

USR i-a transmis preşedintelui Klaus Iohannis propunerea "foarte serioasă" de premier şi un program de măsuri, iar şeful statului a spus că va analiza "foarte serios" această propunere, a declarat, luni, preşedintele Uniunii Salvaţi România, Dacian Cioloş.



"Am transmis că USR are o propunere, atât de program de măsuri imediate, pe care am avut ocazia să le dezvoltăm şi să le prezentăm domnului preşedinte, avem şi o propunere de premier în persoana preşedintelui USR şi am spus că această propunere este una foarte serioasă. Suntem gata să ne asumăm acest rol. Domnul preşedintele ne-a confirmat ceea ce a rezultat şi din concluziile prezentate de celelalte partide care au participat la consultări până acum că nu a primit nicio altă propunere de premier, că pare că partidele fug de această responsabilitate. I-am spus că noi avem această propunere foarte fermă şi foarte serioasă. Domnul preşedinte a spus că va analiza această propunere foarte serios. (...) De acum înainte mingea e în terenul domnului preşedinte", a afirmat Cioloş, după consultările de la Cotroceni