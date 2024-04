Dacian Cioloş: Îl somez pe Marcel Ciolacu să nu mai ţină şedinţe electorale în sediul Guvernului

Cioloş a citat, în acest sens, o declaraţie a candidatului coaliţiei PSD-PNL la Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, potrivit căreia acesta "a plecat de la Guvern cu decizia de a rămâne în cursa electorală".



"Îl somez pe Marcel Ciolacu să nu mai ţină şedinţe electorale din sediul Guvernului, unde trebuie să ia decizii pentru cetăţenii români şi pentru România, nu decizii despre cum prosperă şi se lăţeşte electoral clica de partid. Domnul doctor Cîrstoiu, candidatul incompatibil al PSD-PNL la Primăria Capitalei, spune senin cum a plecat de la Guvern cu decizia de a rămâne în cursa electorală, în ciuda scandalurilor care îi macină credibilitatea. Aşadar, Marcel Ciolacu, prim-ministru al Guvernului României, face şedinţele de campanie la Palatul Victoria. Domnule Ciolacu, ţineţi-vă şedinţele electorale în sediile partidelor comasate, sedii plătite tot de români, cu bani publici", a precizat fostul premier, într-o postare pe Facebook.



Cătălin Cîrstoiu, candidatul coaliţiei PSD-PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, a declarat miercuri seara, la B1TV, că nu îşi pune problema să se retragă din cursa electorală şi nu a existat în cadrul coaliţiei o discuţie privind retragerea sa.



Răspunzând unei întrebări, el a precizat că nu a existat o discuţie în cadrul coaliţiei privind retragerea sa din cursa pentru Primăria Capitalei şi consideră că "mizeriile" şi "poveştile" apărute în spaţiul public la adresa sa sunt generate de interesele "unora din spatele Primăriei Capitalei".



"Eu am plecat de la Guvern cu decizia coaliţiei că rămân în continuare candidatul coaliţiei, pentru că, până la urmă, coaliţia mi-a propus mie acest lucru, nu m-am dus eu la coaliţie, am bătut în uşă şi am spus: Bună ziua, vreau să candidez! Nu îmi trecea prin cap aşa ceva (...) Am fost, la un momentan dat, candidatul comasat, candidatul pentru moment, am avut multe apelative de acest gen (...) Probabil că toate discuţiile astea sunt alimentate de aceste poveşti, că îmi place să le spun aşa frumos, nu mizerii, că, de fapt, sunt mizerii din spaţiul public şi cred că e cumva atipic. Dacă sunt candidatul situat pe locul trei, cum spune toată lumea, care nu are nicio şansă, chiar nu înţeleg de ce este această îndârjire a atacurilor la adresa mea (....) Sunt convins că miza sunt interesele unora din spatele Primăriei Capitalei. Ştiţi cum este povestea asta? Ca şi cum nişte lupi în haine de oaie încearcă să mă transforme, să transforme oaia în lup", a declarat Cîrstoiu.