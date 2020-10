Dan Barna, despre nemulțumirile din USR legate de listele pentru alegerile parlamentare: Procedurile sunt cele dintotdeauna în statutul USR

Dan Barna le-a transmis colegilor din USR nemulțumiți că nu sunt pe locuri eligibile pe lista candidaților la alegerile parlamentare că „modalitatea în care USR PLUS își stabilește parlamentarii a fost cunoscută de fiecare candidat de la începutul procesului”.

„Este exact procedura din 2016, când am adus în Parlament actuala echipă de parlamentari USR care au adus teme atât de importante, ca «Fără penali», pensiile speciale, legile justiţiei, le-au adus pe agenda publică. Ori nu a îndoit nimeni sau nu a modificat nimeni în vreun fel, în aceste zile, modalitatea de a alegere. Toţi colegii mei care candidează ştiau că trebuie să obţină sprijinul filialei, că apoi trebuie să primească un aviz de integritate şi un aviz politic de la Comisia Naţională de Arbitraj şi apoi urmează să fie validată de către birourile naţionale USR sau PLUS. Deci regulile erau cunoscute, procedurile sunt cele dintotdeauna în statutul USR şi reproşul căruia trebuie să îi fac faţă în aceste zile şi voi rămâne exact în aceeaşi poziţie, pentru că eu consider că este poziţia corectă, este acela tocmai că nu am încălcat decizia Comisiei de arbitraj în cazul colegului de la Diaspora şi că nu am modificat acea decizie care era obligatorie pentru noi. Ori în momentul în care eu aş fi spus «Comisia de arbitraj a invalidat un candidat, dar eu Dan Barna, ca preşedinte, îl aşez cu mâna la loc». Sau în situaţia colegilor din Bucureşti sau din Cluj care la rândul lor au nemulţumiri as spune «pe colegul X îl iau de pe listă de pe poziţia a cincea sau a şasea sau a şaptea şi îl pun pe prima sau a doua poziţie», nu ar fi fost nicio diferenţă între Dan Barna şi Liviu Dragnea. Ori tocmai asta nu o să fac niciodată. Trebuie să ne respectăm regulile pentru că USR şi acum USR-PLUS a venit în politica din România exact cu acest mesaj: că regulile contează şi trebuie respectate şi nu sunt doar la mişto, pentru când ne convin şi principiile nu trebuie folosite doar când îţi dă bine la socoteală”, a explicat Barna, luni, la Digi24.

De asemenea, acesta a menționat că procesul prin care sunt aleși candidații este normal să aducă nemulțumiri, în contextul în care cei care aspiră la poziția de parlamentar „trebuie să obțină susținerea și să-I convingă pe colegii lor de filială”.

„Este larma firească a unei democraţii funcţionale pentru că din fericire sau din păcate, nici eu, nici colegul meu Dacian Cioloş nu avem luxul sau ocazia să punem într-o conferinţă de presă frumoasă, liniştită, cu sigla Alianţei în spate, să spunem «aceasta este lista de candidaţi ai Alianţei USR-PLUS. Ne-am gândit noi de vreo două zile. I-am trecut cu mâna şi aceştia sunt parlamentarii». În USR-PLUS e pe bune altfel. Altfel înseamnă că în fiecare filială colegii noştri şi cei care au fost parlamentari şi cei care aspiră acum la această poziţie trebuie să obţină susţinerea şi să-i convingă pe colegii lor de filială. Ori acest proces este firesc să fie unul care să creeze nemulţumiri, pentru că atunci când sunt câteva poziţii eligibile şi mult mai mulţi colegi care concurează legitim pentru aceste locuri, e normal să existe nemulţumiri pentru că, în cele din urmă, votul filialei e cel care stabileşte lista care este trimisă mai departe în procesul de stabilire a candidaţilor”, a declarat Dan Barna.

Mai mulți parlamentari cu notorietate ai USR PLUS, precum senatorii Mihai Goțiu, Florina Presadă sau Vlad Alexandrescu, cât și deputatul Emanuel Ungureanu, ocupă locuri greu eligibile în urma deciziilor adoptate de filialele județene.

Emanuel Ungureanu a anunțat o conferință live pe Facebook pentru luni seară și a acuzat că există un „mecanism perfid” prin care a fost „eliminat de pe locurile eligibile” pentru parlamentare.

De asemenea, Florina Presadă a scris pe Facebook: „Prima pe județ, a doua pe țară, a șasea pe listă?? Iubiți România cu ochii deschiși!”.

„O seară amară, dar nu un capăt de drum”, a spus Mihai Goțiu, duminică seară, în urma conferinței județene.