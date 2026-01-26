Daniel Fenechiu: Nu există nici un motiv rezonabil pentru ca Ilie Bolojan să plece

Daniel Fenechiu crede că nu sunt motive ca premierul Ilie Bolojan să fie înlocuit din funcție: „Personal, nu văd nici un motiv rezonabil pentru care Bolojan să plece de la conducerea Guvernului. Sincer, cred că nici cei care vorbesc despre plecarea lui Bolojan nu-și doresc în realitate plecarea lui”.

În opinia sa, „toți realizează că e nevoie de reformă și este extrem de greu să găsești un om politic care să-și asume o reformă în momentul ăsta și măsurile care sunt necesare”.

Întrebat cum poate exista o guvernare eficientă, atâta vreme cât PSD contrează Cabinetul Bolojan la fiecare pas, Daniel Fenechiu a răspuns: „Nu putem guverna extrem de eficient, putem guverna atât de eficient cât ni se permite. Ilie Bolojan a spus-o în repetate rânduri, în contextul actual trebuie luate măsurile care pot fi luate”.

Senatorul PNL acuză PSD de dublu limbaj: „Evident, ne-am bucura dacă lucrurile discutate în coaliție ar fi susținute și în spațiul public, ne-am bucura dacă nu ar exista acest dublu limbaj pe care îl folosește PSD-ul, ne-am bucura dacă adeziunea lor la ideea de reformă ar fi cât se poate de reală și nu ne-am trezi cu tot soiul de opoziții de la unii miniștri PSD sau de la anumite interese din zona respectivă”.

(sursa: Mediafax)