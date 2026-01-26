x close
de Redacția Jurnalul    |    26 Ian 2026   •   18:45
Daniel Fenechiu: Nu există nici un motiv rezonabil pentru ca Ilie Bolojan să plece
Sursa foto: Jurnalul/Daniel Fenechiu crede că nu sunt motive ca premierul Ilie Bolojan să fie înlocuit din funcție:

Executivul poate guverna atât de eficient cât i se permite, spune la RFI liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, după valul de critici din partea PSD la adresa premierului. Parlamentarul consideră că nu există motive pentru înlocuirea lui Ilie Bolojan.

Daniel Fenechiu crede că nu sunt motive ca premierul Ilie Bolojan să fie înlocuit din funcție: „Personal, nu văd nici un motiv rezonabil pentru care Bolojan să plece de la conducerea Guvernului. Sincer, cred că nici cei care vorbesc despre plecarea lui Bolojan nu-și doresc în realitate plecarea lui”.

În opinia sa, „toți realizează că e nevoie de reformă și este extrem de greu să găsești un om politic care să-și asume o reformă în momentul ăsta și măsurile care sunt necesare”.

Întrebat cum poate exista o guvernare eficientă, atâta vreme cât PSD contrează Cabinetul Bolojan la fiecare pas, Daniel Fenechiu a răspuns: „Nu putem guverna extrem de eficient, putem guverna atât de eficient cât ni se permite. Ilie Bolojan a spus-o în repetate rânduri, în contextul actual trebuie luate măsurile care pot fi luate”.

Senatorul PNL acuză PSD de dublu limbaj: „Evident, ne-am bucura dacă lucrurile discutate în coaliție ar fi susținute și în spațiul public, ne-am bucura dacă nu ar exista acest dublu limbaj pe care îl folosește PSD-ul, ne-am bucura dacă adeziunea lor la ideea de reformă ar fi cât se poate de reală și nu ne-am trezi cu tot soiul de opoziții de la unii miniștri PSD sau de la anumite interese din zona respectivă”.

