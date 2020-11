Daniel Tudorache se suspendă din PSD

Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1 din București, anunță că se suspendă din PSD.

„În lumina evenimentelor recente, am luat decizia de a mă suspenda din PSD. Sunt nevinovat și sper ca Justiția să facă lumină cât mai repede în acest dosar. Nu doresc să pun în pericol șansele reale de câștigare a alegerilor parlamentare pe care le are partidul al cărui membru sunt de peste 20 de ani și în slujba căruia mi-am pus toată activitatea politică”, a scris fostul primar pe Facebook.

Anterior, acesta a reacționat după ce a fost audiat 12 ore la DNA: „Indiferent cât de neplăcut este acest subiect, am promis că vă voi ține la curent cu mersul anchetei. Aseară am fost convocat la DNA, unde am zăbovit mai mult de 12 ore, cerându-mi-se explicații pentru presupuse fapte din urmă cu mai mult de 12 ani. Nu m-am prevalat de dreptul la tăcere, pentru că, așa cum am spus, NU AM NIMIC DE ASCUNS. Am încredere în Justiție și voi contribui activ la aflarea adevărului. Totuși, nu pot să nu mă întreb: oare ce reclamă atâta urgență, în cazul unor presupuse fapte din 2008??? Acum, cu 2 săptămâni înainte de alegerile parlamentare! Cu toate acestea, refuz să intru pe tărâmul speculațiilor, deși tentația este foarte mare...”.