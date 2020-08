De ce Eugen Teodorovici nu a semnat moțiunea de cenzură

Singurul parlamentar PSD care nu a semnat moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Orban a fost senatorul Eugen Teodorovici. Liderul PSD a scris pe Facebook care a fost motivul real pentru care a luat această decizie.

„#VOTEZ oricând o moțiune de cenzură împotriva guvernului #Orban

Dar votez în cunoștință de cauză, doar un text al cărui conținut îl văd, îl citesc și mi-l asum, și NU o listă cu semnături aruncată pe masă în ziua depunerii moțiunii!

Voi vota moțiunea de cenzură pentru că am avut o poziție consecventă în privința acestui guvern incompetent și am VOTAT întotdeauna împotriva acestuia, încă de la învestire, așa cum am VOTAT și împotriva tuturor măsurilor abuzive luate de aproape 10 luni”, a precizat Teodorovici.

Senatorul PSD a acuzat „conducerea ilegitimă” a partidului de amânarea depunerii moțiunii.

„A înțeles cineva dacă moțiunea de cenzură fluturată înaintea Congresului, dar a cărei procedură de vot a fost prelungită până în septembrie, este un mijloc sau un scop în sine

De ce, dacă era o #prioritate a PSD și o primă versiune de text exista cu mult timp în urmă, nu s-a mers pe urgentarea procedurii de vot

Sunt prea multe întrebări legate de intențiile reale și credibilitatea acțiunilor acestei conduceri a PSD, o conducere ilegitimă și la fel de culpabilă ca cei ce distrug această țară de mai bine de 10 luni

Este un mare "ghinion" pentru cel mai mare partid politic social-democrat să ajungă să fie la fel de #vinovat pentru că a stat să privească, ascuns în spatele unui paravan, săvârșirea unui dezastru

Nu știu, din păcate, dacă PSD va ajunge in situația de a fi condus de un #impostor...deja vorbim de unul interimar

Eu voi vota moțiunea de cenzură împotriva guvernului, pentru că #LudovicOrban trebuie să plece urgent de la #PalatulVictoria și pentru că orice zi în plus în care ne conduce este o zi pierdută pentru români și pentru #România ”, mai scrie liderul PSD.