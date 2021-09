Deciziile de pandemie ale Guvernului Cîțu ar putea bloca alegerea lui Cîțu la șefia PNL, la finalul acestei săptămâni

Cu cinci zile înainte de congresul PNL, marele eveniment care a bulversat, în ultimele șase luni, scena politică din România, ar putea să fie blocat de măsurile pe care Guvernul Cîțu le-a luat, odată cu prelungirea stării de alertă. Bucureștiul se află în scenariul „galben”, cu o rată de infectare de 2,44 la mie, la sfârșit de săptămână. Asta înseamnă că, la congres, se va putea intra doar cu vaccin făcut și doar cu 2.500 de participanți. Dar, dacă rata de infectare depășește, în Capitală, 3 la mie, nu vor putea participa mai mult de 200 de persoane, cu certificat „verde”. Statutul PNL nu permite organizarea congresului în sistem on-line. Pentru a putea fi modificat acest statut, trebuie convocat un congres și obținerea unei hotărâri a Tribunalului București.

Alegerile interne din PNL au intrat în ultima săptămână, iar, sâmbătă, la Romexpo, ar trebui ca 5.000 de delegați, la care se adaugă invitații și presa care va trebui să transmită în direct acest eveniment de importanță „națională”, să fie prezenți fizic pentru a-și alege noul președinte. Însă, există șanse reale ca socoteala de acasă să nu se potrivească deloc cu cea din târg. O socoteală pe care, în mod bizar, chiar unul dintre candidații la șefuia partidului a făcut-o. Prin Hotărârea de Guvern referitoare la prelungirea stării de alertă, dar și prin introducerea prezentării certificatului „verde”, congresul s-ar putea împiedica în cifra de infectare cu Sars-Cov-2.

Avertismentul a fost tras, la finalul săptămânii trecute, chiar de prefectul interimar al Capitalei, Antoanela Ghiță, care a arătat că Bucureștiul a intrat în zona „galbenă”, respectiv că a depășit rata de infectare de 2 la mia de locuiitori. Ceea ce înseamnă că, potrivit reglementărilor Guvenului, nu pot fi organizate evenimente în spații închise cu mai mult de 2.500 de persoane, iar asta doar dacă toți participanții sunt vaccinați cu schema completă și au trecut peste 10 zile de la administrare. Asta se întâmpla sâmbătă, însă, ieri, rata de infectare la nivelul Capitalei a ajuns la 2,44 la mia de locuitori, în timp ce avertismentele specialiștilor atrag atenția că se poate intra, oricând, în București, în scenariul „roșu”, unde rata de infectare va depăși 3 cazuri la mia de locuitori.

La peste 3 la mie, trebuie congres care să organizeze… congresul

Dacă se trece de pragul de 3 la mie, congresul PNL nu va mai exista. Cel puțin, nu conform legislației gândite de Guvernul Cîțu. Astfel, dacă această rată este depășită până pe 25 septembrie, 5.000 de delegați PNL nu vor putea să se întrunească nicăieri, nici în spații închise, nici în spații deschise. Apa a hotărât Executivul, prin HG, chiar la sfârșitul săptămânii trecute. În incinta Romexpo ar putea să participe cel mult 200 de persoane, doar dacă prezintă certificatul „verde”. Singura variantă care ar putea permite participarea a 1.000 de persoane este evenimentul cultural, desfășurat în aer liber, cu certifucat „verde”.

Problema PNL este că, spre deosebire de alte partide mai „progresiste”, statutul formațiunii nu permite organizarea congresului on-line. Este obligatorie prezența fizică a delegaților cu drept de vot. Statutul PNL poate fi modificat, însă doar printr-un congres, ceea ce generează o situație de blocaj generalizat. Și în situația în care se va organiza, totuși, un congres ad-hoc extraordinar pentru modificarea statutului, aceste modificări trebuie validate în prealabil de Tribunalul București. Abia după decizia instanței, se poate organiza un eventual congres on-line la PNL.

A doua lovitură pentru Cîțu vine de la Orban. Șeful deputaților vrea BPR pentru moțiunea de cenzură

Iar aceasta este problema cu care candidatul cu cele mai mari șanse la pefia PNL o poate întâmpina la sfârșitul acestei săptămâni. Florin Cîțu, însă, se poate confrunta cu o problemă la fel de serioasă chiar de la debutul săptămânii în curs. Încă președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, contracandidatul premierului, a declarat că, astăzi sau cel târziu mâine, va convoca lucrările Birourilor Permanente ale Senatului și Camerei Deputaților, pentru stabilirea calendarului de dezbatere și vot asupra moțiunii de cenzură depuse de parlamentarii USR-PLUS și AUR. Asta, în ciuda faptului că judecătorii Curții Constituționale au stabilit drept termen pentru a dezbate posibiliul conflict juridic de natură constituțională dintre Executiv și Legislativ, invocate de Cabinetul Cîțu, exact pe tema acestei moțiuni de cenzură, ziua de 28 septembrie, după congresul PNL.

„Voi convoca, am cerut punct de vedere de la departamentul legislativ şi voi convoca BPR, pentru că BPR are atributul, conform regulamentului, de a stabili calendarul moţiunii de cenzură. Probabil luni îl vom convoca, în cursul zilei de luni, la o oră potrivită. Încă nu am discutat cu colegii din BPR”, preciza Orban zilele trecute. Pe ordinea de zi a camerei Deputaților nu este, însă, înscrisă această ședință a Birourilor Permanente Reunite, nici pentru astăzi, nici pentru mâine.

Premierul Florin Cîțu este, însă, optimist cu privire la organizarea congresului, sâmbătă, cu prezena celor 5.000 de delegați, din care marea majoritate provin din filiale ale căror lideri i-au jurat credință acestuia. „Vom folosi la literă sistemul de vot din 2017, nu vom modifica nimic. Există doar măsurile speciale de protecție antivirus. Nu e adevărat că s-au înlocuit delegații. Vom vedea care va fi situația la congres. Vom avea 5.000 de delegați. Vom vedea atunci, vom încerca să avem certificatele înainte. Să nu se stea mult la intrare”, a declarat Florin Cîțu.