Declarații politice la Alegerile parlamentare 2020

Klaus Iohannis

„Avem șansa, aș zice chiar istorică, de a alege un Parlament mai bun. Alegerile nu se câștigă în sondaje, alegerile se câștigă la urne. Fiecare vot contează! Astăzi este foarte important. Mergeți la vot!”

Ludovic Orban

„Am votat pentru dezvoltarea României. Pentru o Românie dinamică, modernă, încrezătoare în forțele sale, care să fie respectată la nivel internațional”.

Dacian Cioloș

„Durează 5 minute să votezi. Să punem politica la locul ei, nu să împânzească toată administrația publică și să dirijeze avuția națională în alte direcții”

Kelemen Hunor

„Aştept de la viitorul Parlament stabilitate politică, predictibilitate şi o aplecare, când e vorba de problemele cetăţenilor, şi mai puţine certuri inutile şi sterile”

Traian Băsescu

„Am dat un vot pentru Dreapta, care nu poate să facă o majoritate fără PMP. Stânga vrea să ducă banii în consum, dreapta vrea să ducă banii în dezvoltare. Deci am votat PMP”

Daniel Ionașcu

„Am votat cu foarte mare emoție. Cred că este vremea României și a românilor. Astăzi, noi toți, românii, suntem guvernanții acestei țări. Ieșiți la vot și alegeți schimbarea”

Marcel Ciolacu

„Am votat pentru ca românii să-și ia viața înapoi, pentru ca România să aibă un plan concret și specialiștii capabili pentru gestionarea pandemiei și a crizei economice”

Victor Ponta

„Vreau ca în 2021 să ieşim din criză. De asta am votat şi pentru oameni care ştiu să facă lucrul ăsta. Puţină lume la vot, dar sper că cei care vin să fie «pro» şi nu «contra»”

Gabriela Firea

„Am votat prima în această secție. Am votat cu gândul la toţi copiii din Bucureşti, la toţi tinerii, la toţi adulţii şi la toți bunicii noştri. Toţi sunt foarte importanţi”

Călin Popescu Tăriceanu

„Am votat cu gândul că democrația noastră este în pericolul ca puterea să se acumuleze în mâna unui singur om. Totalitarismul nu este întotdeauna de stânga”

Cristian Popescu Piedone

Am votat cu credinţă în România, am votat ca România să fie unită. Am votat ca votul de astăzi să conteze şi în conştiinţa politicienilor care vor ajunge la putere”