Scandal uriaș în Sibiu: Val de demisii la Forţa Dreptei după ce a pierdut lupta pentru primar în favoarea USR. „Conducerea de la București a cedat partidul USR-ului”

Faraon acuză conducerea judeţeană şi centrală a Forţa Dreptei că au predat partidul USR şi că s-au decis candidaţii la alegerile locale din Sibiu în urma unor negocieri politice la Bucureşti, nu în urma unui sondaj.

„Ne-am anunţat astăzi demisia din Forţa Dreptei Sibiu. Au fost 2 ani în care am adus alături de noi oameni profesionişti, de caracter, oameni dornici de implicare în viaţa comunităţii sibiene. Am reuşit la Sibiu să construim prin imaginea noastră, un brand politic care se vroia a fi de succes! Regretăm faptul că, conducerea de la Bucureşti a cedat partidul USR -ului, acceptând să se mulţumească cu firimituri în negocierea avută. Am cerut în repetate rânduri conducerii de la Bucureşti dar şi celor de la USR Sibiu să realizăm un sondaj, din care să rezulte care este cel mai bine plasat candidat, să stabilim criterii obiective, măsurabile şi să putem da Sibiului un candidat aşa cum il doresc sibienii. Au refuzat repetat aceste propuneri. Forţa USR a triumfat "Forţei" Dreptei la Bucureşti, reuşind să impună din pix candidaţii la Sibiu şi în ţară. Vom vedea ce au de spus sibienii, la vot", a declarat Ciprian Faraon, potrivit stiri pe surse.