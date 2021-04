Deputat USR: E timpul ca PNL să îi retragă sprijinul politic lui Chirica, iar acesta să demisioneze

Este timpul ca PNL să îi retragă sprijinul politic lui Mihai Chirica, iar acesta să demisioneze, spune deputatul USR PLUS de Iași Filip Havarneanu: „USR PLUS nu va sta la masă cu un dublu inculpat pentru a negocia bugetul Iașului”.

„Mafia imobiliară despre care am tot vorbit nu mai are scăpare! Este timpul ca PNL să îi retragă sprijinul politic lui Mihai Chirica, iar acesta să demisioneze! USR PLUS nu va sta la masă cu un dublu inculpat pentru a negocia bugetul Iașului! Nu ai voie ca primar să fii anchetat în calitate de inculpat în doua dosare! Iașul nu are nevoie de un primar care să fie preocupat de supraviețuirea lui și a apropiaților, are nevoie de un om onest care să muncească pentru binele orașului și a cetățenilor”, scrie pe Facebook Filip Havârneanu.

Primarul Iașului, Mihai Chirica, are calitatea de inculpat în dosarul privind concesionarea unui teren dintr-o zonă bună a Iașului. În acest dosar, un patron de presă din Iași a fost reținut, iar fostul viceprimar, Gabriel Harabagiu, este pus sub control judiciar.

Primarul Iașului, Mihai Chirica, a anunțat că va intra în grevă japoneză, de luni, după ce USR PLUS a blocat bugetul orașului, care riscă să intre în incapacitate de plată.

Chirica acuză consilierii USR PLUS că au cerut bani pentru alte localități și le transmite că este dispus la alegeri anticipate.