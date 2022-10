Dezbaterea moțiunii simple împotriva ministrului Lucian Bode a început

Moțiunea simplă „Siguranță și încredere sau debandadă și furt? Ministrul Bode trebuie să răspundă pentru dezastrul pe care l-a creat” este citită de deputatul Cristiqan Seidler.

Ședința de plen este condusă de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu.

Moţiunea a fost citită în plen de deputatul USR Cristian Seidler

Moțiunea simplă împotriva ministrului de Interne Lucian Bode trebuia dezbătută săptămâna trecută, însă ministrul Lucian Bode a cerut, într-o scrisoare, amânarea discutării moțiunii și a votului, invocând semnarea unui contract pentru achiziţia de nave multirol, de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, cu Damen Shipyards și în prezența ambasadorului Olandei în România Roelof van Ees.

Ministrul mai spunea că începând de miercuri se va afla în Belgia și Luxemburg, pentru activități în marja Consiliului UE în formatul Justiţie şi Afaceri Interne (JAI), iar începând de duminică se desfăşoară sub coordonarea Comisiei Europene exerciţiul voluntar de evaluare a implementare a acquis-ului Schengen de către România.

Bode, despre acuzaţiile de plagiat: Demersul USR - penibil, plin de minciuni

Moțiunea simplă a USR și Forța Dreptei este „un text ilogic și plin de minc, lipsit de coerență, cu teme amestecate, un ghiveci, un fel de șaorma cu de toate”, spune ministrul de Interne, Lucian Bode.

„Respect dreptul Parlamentului de a folosi pârghiile de control asupra guv. În cei 14 ani am scris și am semnat zeci de moțiuni simple, dar niciodată nu am văzut un text ilogic și plin de minc, lipsit de coerență, cu teme amestecate și aruncate fără noimă precum cel pe care îl dezbatem. De la transporturi, la poliție, de la Facebook la așa zisa secretizare a tezei de doctorat. Un ghiveci, un fel de șaorma cu de toate, un text din care nici voi, semnatarii, nu cred că ați înțeles mai nimic. Ceea ce vă mână în acest demers lamentabil este disperarea. Disperarera a două formațiuni politice, din care una tocmai și-a pierdut reperul și o oaste de strânsură formată din zece plăieși. (...) Adevărul e că irelevanța vă ustură, dar adevărul nu”, spune Lucian Bode.

Ministrul de Interne a adus și critici la adresa lui Cătălin Drulă și Ludovic Orban.

„Dlui Drulă i se pot reține două operațiuni din timpul mandatului de ministru al Transporturilor - operațiunea ranga și securilă microfon. Nimic despre Blue Air? Dle Orban... Unde sunteți, unde v-ați ascuns? Nu v-a lăsat Nelu Iordache să scrieți despre Blue Air? Sigur, asta nu-l ajuta nici pe dl. Drulă... Dle. Orban, vedeți cu e soarta? Vorbiți de achiziția de BMW. Parcă tot BMW era și mașina cu care ați făcut accident când erați ministru al Transporturilor... Sau era un Audi... Cert e că era împrumutată de la Nelu Iordache. Nu e bine. Am auzit că Nelu Iordache a devenit scriitor...”, adaugă Bode.

Deputații dezbat luni moțiunea simplă „Siguranță și încredere sau debandadă și furt? Ministrul Bode trebuie să răspundă pentru dezastrul pe care l-a creat”, inițiată de 55 de deputați împotriva ministrului de Interne, Lucian Bode.