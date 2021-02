Diana Șoșoacă: Am luptat cu acest regim bolșevico-stalinist, iar anumite măsuri le-am numit ca fiind fasciste

Captura Antena 3

Senatoarea Diana Șoșoacă a prezentat, la Antena 3, lupta pe care a dus-o cu Guvernul PNL și cu măsurile „fasciste” impuse în perioada pandemiei.

“Sunt un lup singuratic, lupt pentru adevăr și nu voi uita niciodată lupta mea de 20 de ani și, mai ales, nu voi uita lupta mea din ultimul an mai ales pentru românii, cel mai restricționat popor din UE.

O mână de juriști am luptat cu acest regim bolșevico-stalinist, iar anumite măsuri le-am numit ca fiind fasciste.

Ceea ce a făcut AUR referitor la Comisia pentru Cercetarea abuzurilor este criminal. La ce dosare sunt acolo, dacă nu aș fi avut 20 de ani experiență fructoasă în avocatură, nu aș fi rezistat.

Comisia de Abuzuri este un fel de Avocat al Poporului din ‘fabrica de legi’ a României, dar acolo nu poți să mergi fără experiență”, a declarat Diana Șoșoacă la Antena 3.

“George Simion a venit el către noi și a zis că va prelua el în Alianța pentru Unirea Românilor toți membri din partidele naționaliste, au pus membri, soț și soție pentru a umple acele liste.

In afară de mine și George Simion, eu nu am văzut pe nimeni în țară să facă campanie electorală. Eu am făcut totul pentru dragoste pentru popor, nu am ce să îmi reproșez.

Îmi pare sincer rău, nu mă interesează nicio președinție, dacă voiam asta nu puteam să solicit eu un congres pentru a prelua aceste funcții? În Parlament din punct de vedere material pentru mine este o pierdere, dar am pus în balanță ce se întâmplă in România cu ce aș putea face”, a mai punctat senatoarea Șoșoacă.

Liderii grupului parlamentar senatorial AUR, au anunţat luni, în plen, excluderea din partid a senatoarei Diana Şoşoacă şi revocarea acesteia din funcţia de preşedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor şi din cea de membru al Comisiei juridice.