Dîncu: PNL a furat startul alegerilor prezidențiale

Românii nu-și doresc neapărat un scriitor la conducerea țării, declară președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dîncu.

El consideră că liberalii au furat startul alegerilor prezidențiale, promovându-l pe Nicolae Ciucă: „A expune un lider care este militar în postura de scriitor este un pic inadecvat".

Vasile Dîncu crede că „s-ar putea să fie imposibil de negociat" o strategie comună PSD-PNL pentru alegerile prezidențiale: „Cred că nu va fi simplu, pentru că am văzut un push mediatic, o încercare de a împinge această idee a candidaturii unui liberal, obligatoriu, ca și condiție sine qua non a mersului înainte al partidului, a domnului Ciucă probabil. Deci probabil că va fi complicat, pentru că s-a internalizat această idee, am auzit-o continuu și în timpul campaniei, din partea mai multor lideri, deci s-ar putea să fie imposibil de negociat".

Întrebat dacă faptul că PNL l-a promovat pe Nicolae Ciucă în campania pentru europarlamentare drept candidat la alegerile prezidențiale a deranjat PSD-ul, social-democratul a răspuns: „În unele locuri era deranjant acest lucru și chiar au fost interzise panourile de prezidențiale, fiind o campanie mascată panourile cu domnul Ciucă (...). Sigur că nu era foarte plăcut să vezi că unul din parteneri, unul din colegii de coaliție fură startul, ca să spunem așa".

Vasile Dîncu e de părere că românii nu vor un președinte scriitor: „A fost o încercare, o strategie de a personaliza mai mult liderul, de a-l expune mai mult. Sigur, dar a fost poate și un pic inadecvată, pentru că nu cred că a expune un lider care este militar, are o altă definiție, un ostaș... în postura de scriitor. Este ușor contradictoriu. Cred că a fost o greșeală strategică (...). Nu cred că românii își doresc neapărat un scriitor la conducerea țării (...). Eu am un respect deosebit, am lucrat cu domnul președinte Nicolae Ciucă, este un foarte loial partener al nostru de coaliție".

(sursa: Mediafax)