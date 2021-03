Dragoș Frumosu: „Dictatura bunului plac și a incompetenței amanetează viitorul României”

Dragos Frumosu/Facebook

Dragoș Frumosu, președintele Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Industria Alimentară – SINDALIMENTA, consideră că România este împinsă în haos de „niște guvernanți corupți și incompetenți”.

„Romania se scufunda in haos, in timp ce noi toti acceptam dictatura incompetentei. Niste guvernanti corupti si incompetenti, niste politicieni nepregatiti si fara experienta iau masuri menite mai degraba sa ne distruga, decat sa ne protejeze.

Daca pentru cresterea numarului de locuri in spitale nu au facut nimic, daca achizitiile de aparatura medicala a ramas doar la stadiul de intentie, daca numarul testarilor nu a crescut, iar evolutia vaccinarii este departe de asteptari, daca ministrul Sanatatii nu-si poate demonstra studiile si daca presedintele Romaniei tace in tandem cu “guvernul sau”, ma intreb de ce mai platim asigurari medicale? Incotro se indreapta Romania?

Am un singur raspuns: spre dezastru. Un dezastru care va insemna, in primul rand, punerea pe butuci a economiei romanesti. Nu luam nicio masuri pentru acoperirea pierderilor cauzate de masurile anti covid, dar continuam sa inchidem sectoare economice importante”, a scris Frumosu pe pagina sa de Facebook.

Liderul umanist apreciază că situația actuală poate să transforme „România într-o colonie”.

„Suntem bombardati la fiecare cinci minute de statistici despre morti, bolnavi, spitale si urmarim reclame numai la medicamente. Zi de zi suntem pusi sub o presiune mediatica care ne face sa traim cu frica zilei de maine. Ma intreb cat o sa mai rezistam?

Poate cineva sa vada un rezultat palpabil al masurilor luate pana acum in lupta cu viusul? Daca inchidem magazinele la ora 20,00 care este rezultatul ? Dupa ora 20,00 virusul umbla mai mult pe strazi ? Oare in acest fel nu creem o aglomeratie mai mare dupa ora 17,00, cand romanii pleaca de la serviciu? Inchiderea din nou a sectorului HoReCa oare nu va conduce la multe afaceri falimentate, nu are rezultate negative si in industria alimentara, transporturi de marfuri, etc? Finantarea unor afaceri din fonduri europene pentru dezvoltarea antreprenoriatului si crearea unor locuri de munca, astfel incat zeci, sute de milioane de euro sa nu se piarda, nu trezeste interesul guvernantilor?

Ce vreti voi, autodeclaratii salvatori ai Romaniei? Sa transformati Romania intr-o colonie, sa vindeti totul pentru interesele voastre meschine, sa va rasplatiti clientela politica cu sinecuri bine platite in timp ce romanul de rand saraceste tot mai mult si acum sa ne si omorati cu vaccinuri ?”, se întreabă liderul umanist.

Dragoș Frumosu atrage atenția că actualul Guvern „distruge demnitatea și viitorul” țării.

„Cat mai putem sa rezistam, dragi romani, asaltului politicii bunului plac care ne aduce cu fiecare zi ce trece tot mai aproape de zona periculoasa a dictaturii? Parlamentul a fost redus la tacere, iar presedintele Romaniei isi permite sa declare ca daca la proiectul bugetului de stat pe 2021 va fi acceptat un singur amendament, el va trimite proiectul inapoi in Parlament. Acest derapaj de la normele statului de drept ar fi trebuit sanctionat promt de societatea civila care, pana mai ieri, era pregatita sa reactioneze pe retelele de socializare si in strada pentru orice. Acum insa “ordinul pe unitate” pentru apostolii societatii civile nu a mai fost dat, asa ca recuzita de scandal a ramas in rastel. Multi dintre cei care orchestrau in trecut “reactia strazii”, probabil ca astazi si-au primit rasplata si s-au retras de pe frontul democratiei.

Coalitia aflata astazi la putere, patronata si ghidonata de la Cotroceni, ne distruge demnitatea si viitorul, si are impresia ca agresivitatea ei ne-a facut sa ne resemnam in fata imposturii, a lipsei de bun simt, a minciunii, a incompetentei si a prostiei de care da dovada in fiecare zi. Pionii cocotati astazi in varful puterii, dar mai ales stapanii lor, ar face bine sa nu uite ca rabdarea are si ea limite, iar nemultumirea romanilor este tot mai mare”, concluzionează președintele Sindalimenta.