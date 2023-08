Cătălin Drulă: Marcel Ciolacu să implementeze măsuri de siguranță rutieră

„Câteva măsuri urgente pentru siguranță rutieră. PNRR. Am prevăzut montarea a 1000 de radare fixe + achiziționarea a 300 de radare mobile și 500 de camere video. Proiectul bate pasul pe loc. Sunt 367 milioane de euro disponibili pentru proiecte de siguranță rutieră și control. Oprirea încercărilor de slăbire a legislației rutiere în parlament. OG 1/2022 este încă în proces de masacrare cu portițe pentru șmecheri. Ultima dată am avut o discuție pe ton apăsat cu Lucian Bode pe holul parlamentului filmată de televiziuni și au dat înapoi. Recent, a trecut din nou cu modificări toxice la Comisia de Industrii. Adoptarea legii inițiate de colegii mei (PL-x nr. 88/2022) care permite Poliției să dea amenzi pe baza înregistrărilor video realizate de camerele de bord. Așteaptă încă susținerea MAI, le-am scris lui Lucian Bode în primăvară și în iunie lui Cătălin Predoiu, dar nu am primit niciun răspuns. Numeroase comportamente deviante la volan cu potențial ucigaș sunt surprinse de camere video private, dar în prezent Poliția nu poate da amenzi pe baza acestor probe”, scrie, pe Facebook, Cătălin Drulă.

El mai cere, printre altele, reintroducerea inspecției de siguranță rutieră pentru toate categoriile de drumuri, precum și oprirea proiectelor de lărgire a drumurilor naționale prin localități și înlocuirea cu soluții moderne.

„Toate aceste soluții depind de majoritatea politică condusă de Marcel Ciolacu. Îi lansez o provocare dincolo de disputele politice, să le implementăm începând din prima zi a sesiunii parlamentare din septembrie”, încheie Drulă.

(sursa: Mediafax)