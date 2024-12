Drulă, despre retragerea PSD: După ce au ruinat ţara 3 ani, acum vor să dea bir cu fugiţii

"E un comportament de om falit politic, e un comportament de mimoză care se dă rănită de cuvintele USR. Ce cuvinte? Noi am cerut acolo responsabilitate şi asumarea unui buget. Iată că USR a avut dreptate. Cheia este acolo în buget, în ruinarea finanţelor ţării, în amanetarea viitorului. Este cel mai jos gest politic pe care l-am văzut după Revoluţie. După ce au ruinat ţara timp de 3 ani, acum vor să dea bir cu fugiţii", a afirmat Drulă, la Parlament.



Întrebat ce s-a schimbat de ieri, Drulă a spus: "Suntem într-o zonă care mie nu mi-e familiară".



"Eu am făcut studii, am încercat să fac lucruri serioase în viaţă, metoda Maradona, metoda mâna pe portofel nu îmi sunt familiare. Cam aşa arată: şmecherie cu guvernarea ţării", a adăugat Cătălin Drulă, fost preşedinte al USR.



Întrebat dacă USR va discuta cu PNL şi UDMR, Drulă a spus: "Noi întotdeauna discutăm cu toţi partenerii, am discutat şi zilele trecute".



"Recunosc că poziţia celor de la PNL a fost mai rezonabilă într-un fel în aceste discuţii, dar şi ei au o parte gravă de responsabilitate. Ministerul Finanţelor a fost şi este la domnul Boloş, la PNL. Să nu uităm că în momentul de faţă, când vorbim, România are astăzi un guvern cu puteri depline PSD PNL. În ministerul Finanţelor este pregătită o ordonanţă cu măsurile fiscale care trebuie dată, şi a fost o notă confidenţială în Guvern ca să nu se prăbuşească finanţele ţării de la 1 ianuarie, şi Marcel Ciolacu refuză să dea această ordonanţă după ce el a creat această situaţie, mai rar am văzut un astfel de act de laşitate", a mai spus Cătălin Drulă.



Joi, premierul Marcel Ciolacu a anunţat că PSD se retrage de la masa discuţiilor pentru formarea Executivului şi va vota în Parlament un guvern de dreapta.

AGERPRES