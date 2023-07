Eduard Hellvig se retrage de la conducerea SRI

„SRI a transmis în 23 iunie către Comisia de Control raportul de activitate aferent anului 2022, este un document clasificat până când va fi discutat în Comisie. Prezintă inclusiv o sinteză a modului în care SRI s-a transformat pentru a deveni mai flexibil și mai adaptabil. Cred că este important ca societatea să știe că SRI s-a transformat major pentru a proteja România. (...)

Finalizarea proceselor de actualizare operațională a SRI mă obligă în egală măsură și la o analiză cu privire la viitor, în raport cu valorile care mă definesc, cu lucrurile în care cred și sub auspiciile sistemului democratic pe care am ales să-l slujesc. Este momentul să constat că obiectivele profesionale pe care mi le-am propus la preluarea mandatului de director au fost îndeplinite. Prin urmare pot să închei etapa de viață pe care am parcurs-o în fruntea SRI. Încheierea mandatului meu este o decizie pe care am discutat-o deschis, în ultimele săptămâni, cu președintele României, căruia îi mulțumesc pentru susținerea constantă arătată, de-a lungul acestor ani, la conducerea Serviciului. L-am informat și pe președintele Comisiei pentru Exercitarea Controlului Parlamentar asupra activității SRI. Este o decizie ale cărei rațiuni au fost înțelege pe deplin și pe care vi le împărtășesc și dvs. Este o cutumă greșită ca cei care dețin funcții de putere să nu plece din ele decât în ultima clipă, eventual forțați. Majoritatea celor care dețin puterea nu renunță la ea când își îndeplinesc obiectivele, din diverse motive. Personal, cred că este nevoie de un asemenea pas, este un gest de sănătate democratică. Este sănătos pentru democrație”, a declarat Hellvig la conferința de presă.