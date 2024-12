Elena Lasconi: "Am votat cu încrederea că nu ne vom lăsa îngenunchiați, că vom gândi liber"

„Am votat pentru democrație. Am votat cu gândul că o să continuăm pe linia europeană și euroatlantică și că o să pot să-mi văd fata, că o să pot să-mi revăd fratele, că o să pot să-mi revăd mai bine de jumătate din familie. Am votat de aici, de la Câmpulung, unde a avut loc cea mai longevivă mișcare de rezistență împotriva comunismului și sper să ne audă de acolo, de lângă îngeri, și Elisabeta Rizea. Am votat cu încrederea că nu ne vom lăsa îngenunchiați, că vom rămâne liberi, vom gândi liberi. Am votat pentru România pe care o iubesc și pe care sunt sigură că o iubesc cu toții”, a spus Elena Lasconi, după vot.

Președinta USR a uraat „La mulți ani România, la mulți ani tuturor românilor” și a spus că este o zi foarte importantă, pentru că sunt și alegerile pentru Parlament, locul unde se decid legi.

„Avem legi importante, importante pentru prosperitatea oamenilor, să rămână mai mulți banii în buzunare, importante pentru securitatea acestei țări. Sunt extrem de importante aceste alegeri și mă uit cu îngrijorare la ce se întâmplă în Georgia și ar trebui să ne punem și noi multe semne de întrebare”, a mai spus Lasconi.

Ea i-a îndemnat pe români să iasă la vot și a declarat că speră ca acestea să fie alegerile cu cea mai mare prezență la vot.

„Haideți la vot pentru că acum putem să ne apărăm democrația și libertatea. La granițele noastre sunt alții care își apără libertatea și democrația cu arma în mână”, a îndemnat Lasconi.