Elena Lasconi, declarații exclusive despre homosexualitate, TikTok și panseluțele din politică

Candidata USR la alegerile prezidențiale Elena Lasconi spune că este pentru parteneriatul civil atât în cazul cuplurilor de același gen, cât și în cazul cuplurilor femeie-bărbat: „Politicianul nu are ce să caute în dormitorul oamenilor”.

„Părerea mea este că politicianul nu are ce să caute în dormitorul oamenilor, părerea mea este că, și am curajul să o spun și să răspund la toate întrebările sensibile pe care o să mi le adreseze probabil o grămadă de lume, eu sunt căsătorită cu un bărbat, am un copil, deci familie cum ar veni tradițională”, a spus marți seara la Antena 3 CNN Elena Lasconi.

Ea spune că este în favoarea parteneriatului civil.

„Pe de altă parte sunt pentru parteneriatul civil, și când mă gândesc la asta mă gândesc și la parteneriatul civil pentru persoanele de același gen, dar și pentru persoanele cu genuri diferite, pentru că există multe cupluri în țara asta femeie-bărbat care aduc și copii pe lume și au nevoie de drepturi legale de succesiune, de proprietate, de aparținător în spital”, a mai spus Lasconi.

Ea adaugă: „Sunt niște lucruri de bun simț și dacă ești și un bun creștin ar trebui să înțelegi că toleranța este lecția pe care trebuie să o înveți în viața asta”.

Lasconi: Președintele României nu trebuie să știe cum funcționează algoritmii pe TikTok

Președintele României nu trebuie să știe cum funcționează algoritmii pe TikTok, a spus Elena Lasconi, ci trebuie să se asigure că vom trăi în libertate și democrație.

Întrebată marți seara dacă ar vrea să se închidă TikTok două zile înainte de alegeri, Elena Lasconi a spus: „Nu doream asta. Am spus că dacă nu sunt capabili să ne spună că o să avem alegeri corecte să facă asta și să spună că nu sunt capabili, nu am spus că eu vreau să fac asta”.

Ea susține că își dorește alegeri corecte: „Pentru siguranța alegerilor din mai avem nevpoie de certitudinea că vor fi corecte, că nu vom mai avea interferența statale și nestatale”.

Lasconi a vorbit și de un proiect de lege privind fake news-ul pe rețelele sociale.

„Avem un proiect de lege, se folosesc tot algoritmi, în momentul în care în care există un fake news va fi dat jos în maximum 15 minute”, a spus Lasconi. Întrebată cine va decide ce este fake news, a spus: „Președintele României nu trebuie să știe cum funcționează algoritmii pe TikTok, el trebuie să știe că noi vom trăi în libertate și democrație”.

Lasconi, convinsă că o vor vota și „trădătorii”

Elena Lasconi, candidata USR la prezidențiale, spune că este convinsă că și colegii ei care au afirmat că îl vor vota pe Nicușor Dan o vor vota tot pe ea. Lasconi s-a dezis de Nicușor Dan, când a fost întrebată dacă îi datorează acestuia cariera politică.

După ce a făcut publică o lista trădătorilor, în care i-a inclus pe Clotilde Armand, Alen Coliban și Irineu Darău, pentru că îl susțin pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, Elena Lasconi a fost întrebată, marți, la Antena 3 CNN, la dezbatere electorală, dacă este convinsă că nu sunt și alți membri USR care îl susțin pe Nicușor Dan la alegerile prezidențiale și nu pe ea.

„Sunt sigură! Sunt sigură! Și nu i-aș numi trădători! Nu i-aș numi trădători! Sunt fricoși! Unii sunt fricoși, le este frică de ce o să se întâmple dacă, de exemplu, în ziua alegerilor, adică după primul tur, va fi ca în sondajele pe care le-am văzut în care nu am încredere și anume că nu a putut să intre Nicușor în turul al doilea”, a spus Lasconi, la Antena 3 CNN.

Ea a continuat, spunând că „Cine zice (că îl votează pe Nicușor Dan - n.r.)? Nu cred că părăsesc barca. Unora le place și să se și bage seamă”.

Întrebată, în continuare, dacă Nicușor Dan este „părintele” politic pentru Lasconi sau dacă Lasconi îi datorează cariera politică lui Nicușor Dan, candidata USR a spus că nu există așa ceva.

„Nu, v-am spus că e o mare diferență între cine naște un copil și cine îl crește. Adică nu mă dezic de ce spun. Da, el a reușit să construiască această formațiune”, a răspuns Lasconi.

Întrebată, apoi, ce este Nicușor Dan pentru ea, Lasconi a spus că este „un contracandidat pe care o să-l bat. Asta este. Este un contracandidat”.

Lasconi, întrebată dacă după supa de panseluțe a aflat cu ce se mănâncă politica externă

Candidata USR la prezidențiale, Elena Lasconi, a fost întrebată dacă după supa de panseluțe a aflat cu ce se mănâncă politica externă. Ea a spus că sunt mulți politicieni „varză”. Ea a comparat contracandidații cu alimente și preparate culinare: John Ion Banu Muscel și Nicușor Dan sunt „pătrunjel”.

Pentru că a făcut comparații gastronomice, între mâncare și politică, Elena Lasconi a fost întrebată, marți, la Antena 3 CNN, dacă a aflat cu ce se mănâncă politica externă.

„Bineînțeles. Dar am aflat și, de asemenea, că sunt foarte mulți politicieni în țara asta care sunt varză”, a spus Lasconi.

Lasconi a fost provocată, ulterior, să își imagineze fiecare contracandidat sub forma unui preparat sau aliment.

Lasconi a început cu John Ion Banu Muscel, pe care l-a comparat cu „asta care nici nu ajută, nici nu încurcă. De exemplu, pătrunjel”. Același aliment a fost pus și în dreptul lui Nicușor Dan.

În privința lui Crin Antonescu, Lasconi a spus că „nu există acest aliment, că el este inexistent”.

Pe Victor Ponta l-a comparat cu lămâia: „ți se face gura pungă când îl vezi pe ăsta, dar e lămâie”.

Pentru George Simion, Elena Lasconi a spus că „să meargă la fotbal”.

(sursa: Mediafax)