Elena Lasconi: Este absolut revoltător să aflăm de la ucraineni mai multe decât de la autorităţile române

"Este absolut revoltător să aflăm de la ucraineni mai multe decât de la autorităţile române! Drone ruseşti au intrat azi-noapte pe teritoriul României şi tot ce am primit de la autorităţile române a fost un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din Constanţa şi Tulcea. Domnule preşedinte Iohannis, domnule premier Ciolacu, aveţi de gând să ne explicaţi şi nouă ce se întâmplă? Care e situaţia de fapt şi ce face România?", a scris Lasconi pe Facebook.



Ea a adăugat că în primăvară şeful Armatei cerea modificarea legislaţiei, pentru a putea doborî dronele care intră pe teritoriul ţării noastre.



"Domnule Ciolacu, aveţi 60% din Parlament, faceţi ceva? Generalul Ciucă are vreun cuvânt de spus sau nu-l lasă şeful lui, Klaus Iohannis? România este în NATO şi asta este o mare realizare, dar România are nevoie de politicieni serioşi într-un context dificil", a afirmat Lasconi.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

AGERPRES