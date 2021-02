Emanuel Ungureanu, despre moțiunea simplă anti-Voiculescu: Cinică și ipocrită!

Moțiunea simplă a PSD la adresa lui Voiculescu este cinică și ipocrită, spune deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu. El regretă discursul dur pe care l-a avut la ședință: „Urletele din bănci ale celor de la PSD sunt imposibil de reprodus în spațiul public, de aceea, cuvintele mele au fost mai dure”.

„Această moțiune simplă este foarte cinică, pentru că PSD-ul a condus sistemul sanitar prin 12 miniștri, dintre care patru sunt urmăriți penal de către DNA, la această oră, pentru diferite fapte de corupție, a spus Emanuel Ungureanu la RFI