Emanuel Ungureanu: Este un act criminal faptul că am discriminat atât de mulți pacienți

Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de Sănătate critică împărțirea în spitale Covid și non-Covid. „Este un act criminal faptul că am discriminat atât de mulți pacienți”. Totodată, el cere redeschiderea imediată a spitalelor pentru pacienții non-COVID.

Deputatul USR PLUS prezintă situația din unele spitale.

„De dimineață am vorbit la Spitalul Foișor, acolo avem doar cinci pacienți la ATI pe zona de Covid, adică cât ține acea stație de oxigen, care a fost forțată, din punctul meu de vedere, în mod inconștient de către DSU. Spitalul Foișor trebuie redat pacienților cu probleme ortopedice. Acei cinci pacienți ar fi trebuit să fie deja transferați în altă parte, pentru că nu poate să țină acel ATI două circuite. Am vorbit la Spitalul Colentina și în câteva zile se va redeschide în sfârșit pentru toți pacienții, mai ales pentru cei cu boli rare, care au fost neglijați nepermis de statul român în aceste luni, un an și aproape patru luni. Spitalul din Râmnicu Sărat, pentru că eu sunt deputat USR PLUS de Buzău, se va redeshide astăzi, cel târziu mâine, pentru toți pacienții. Spitalul Witting din București, atenție, pe 330 de paturi are cinci pacienți în tot spitalul doar cu Covid, trei în zona ATI și doi pe secție, deci avem medici care șomează de 14 luni și totuși își primesc salariile și pacienții nu au unde să meargă”, adaugă Emanuel Ungureanu.

El precizează că a cerut o statistică cu toate spitalele din România care interzic încă accesul pacienților non-COVID în spitale.

„Nu sunt mulțumit deloc de DSP-uri. Este o lentoare acolo și o incompetență de nedescris (...). Este un act criminal faptul că am discriminat atât de mulți pacienți”, conchide Emanuel Ungureanu.