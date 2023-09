Emil Constantinescu: Îi delegăm inteligenței artificiale viitorul umanității?

Vă împărtășim punctul de vedere al președintelui Consiliului Științific al Institutului de Studii Avansate pentru Cultura și Civilizația Levantului.

„În ultimii ani s-a dezbătut la nesfârșit, în toate forumurile, programul ONU de dezvoltare durabilă care prevedea termene stricte pentru „eradicarea șomajului" și „eradicarea sărăciei" pe plan mondial.

Cât de serioase pot fi aceste utopii? Continuăm să vorbim încă de „reziliență”, adică întoarcerea la situația ante-pandemie, în condițiile în care s-a revenit la Războiul Rece. Suntem în prezența unui război regional cald distrugător și sub amenințarea reală a unui conflict nuclear mondial. Se pare că nu înțelegem că nu mai este vorba de o criză financiară sau medicală, ci de crize concomitente pe toate planurile – financiar, economic, politic, social, militar, cultural, educațional, care implică regândirea totală a viitorului omenirii.

Cum pot fi văzute din interiorul mediului academic aceste proiecte de reconstruire a viitorului națiunii și al umanității în general?

În ultimii 33 de ani, am avut ocazia să cunosc lumea datorită conferințelor la care am participat de-a lungul și de-a latul globului. Am câștigat multe cunoștințe, dar am trăit și experiența tristă a izolării mediului academic într-o societate globală, construită mai ales după regulile companiilor comerciale, care urmăresc mai mult eficiența și profitul decât împlinirea spirituală a umanității.

Ultima știre este solicitarea de către doi dintre cei mai importanți influenceri mondiali, multimiliardarii Elon Musk și Bill Gates, a unei pauze de șase luni în dezvoltarea proiectelor de „inteligență artificială", care par a fi scăpate de sub control. E cazul să ne întrebăm: „De către cine?" și „De ce acum?".

Poate fi digitalizarea un răspuns la criza actuală? Sau inteligența artificială? Răspunsul meu este categoric NU!”, a conchis Emil Constantinescu