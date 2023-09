Fapte, nu vorbe! 

Organizația PUSL Hunedoara este o echipă bine închegată, o echipă puternică și cu scopuri precise. De asemenea, este una dintre cele mai active filiale din țară, crede în valorile umaniste, pe care le demonstrează și transpune prin fapte.



”La Deva avem foarte mulți membri ambițioși și cu potențial, iar ușile organizației sunt deschise pentru oricine are idei, sugestii de a ajuta comunitatea, care dorește să depună efort și să se implice în derularea proiectelor umaniste, într-o perioda grea în care e tot mai evident că trebuie să gasim soluții pentru a diminua prăpastia dintre bogați si săraci, tot mai accentuată în societatea românească probabil nu doar românească.

Vom candida cu liste proprii şi cu siguranţă putem realiza o surpriză mare la alegerile ce vor avea loc anul viitor care ne poate asigura un rol determinant în structurile politice care vor guverna România în intervalul 2024 – 2028”, a transmis Lavinia Şandru.



Partidul Umanist Social Liberal este primul partid din România care are un departament dedicat pentru Transilvania, o zonă cu multiple particularităţi. Condus de Raluca Bugnar, acest departament are rolul să sprijine, să dezvolte şi să potenţeze acţiunile filialelor umaniste din cele 10 judeţe din interiorul arcului carpatic.

„Departamentul pentru Transilvania al PUSL a lansat cu ocazia inaugurării sediului de la Deva si Manifestulul Umanist de Transilvania, revistă a umaniștilor transilvăneni care va aparea lunar și care va promova valorile umaniste, fiind o pagină scrisă a celor care își propun să cunoască și să rezolve problemele celor care merită o viață cu adevărat liberă și prosperă, unde trebuie să învățăm să prețuim viața și munca, să avem curajul de a înfăptui ceea ce ne dorim, să facem alegeri cinstite și respectate, să iubim acest pământ românesc și să nu risipim ce am moștenit”, a transmis Raluca Bugnar.

