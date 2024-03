Firea citează din Pierre de Coubertin: Ai învins? Continuă! Ai pierdut? Continuă!

“ . Oamenii pe primul loc, în orice funcție publică, aleasă sau numită - acesta este crezul meu politic. Am fost cu gândul doar la oameni ca primar general și senator. La fel ca în perioada în care eram profesor sau jurnalist. Așa voi fi în continuare! Ultimele luni au fost apăsătoare, tulburi, extrem de încărcate emoțional. Fiecare politician este, mai presus de toate, om. Incertitudinea şi loviturile m-au marcat dar nu m-au descurajat. Rănile se deschid, se închid, chiar dacă rămân cicatricile. Am fost mereu motivată şi am găsit resurse interioare să merg mai departe cu fruntea sus. Susținerea familiei m-a întărit sufletește”, scrie pe Facebook Gabriela Firea.

Ea afirmă că susținerea oamenilor a fost excepțională „în aceste luni, săptămâni, zile intense”.

„Nu-i voi abandona vreodată pe bucureșteni. Pentru ei am luptat și am lucrat din 2016, ca primar general, din 2020 ca senator președintele al organizației PSD București. Atât eu, cât și colegii mei, vă suntem recunoscători pentru susținerea constantă. Pentru cetățenii acestui oraș mă voi bate în continuare, în fruntea organizației social-democrate din Capitală și acolo unde echipa politică la nivel național va considera că pot pune la dispoziție puterea mea de muncă şi experiența acumulată în domeniul administrativ. Decizia Coaliției de guvernare este una clară și nu mai avem timp să o disecăm. Trebuie să recuperăm timpul pierdut pentru că avem un scop comun : salvarea Capitalei”, adaugă Firea.

Potrivit acesteia, „Nicușor Dan a fost un experiment nereușit”.