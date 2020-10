Firea: Dragnea a scris o pagină neagră a istoriei PSD

Lucian Alecu

Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, spune că nu ține legătura cu Liviu Dragnea: „Din păcate, nu spun că a vrut, a scris o pagină neagră a istoriei PSD”.

„Nu mai țin legătura, nici nu aș avea cum, cu dl. Dragnea. Nu am mai ținut legătura nici în ultima perioadă, în ultimii ani. Îmi pare rău că este acolo. Nu poți să te bucuri de răul niciunei persoane, chiar dacă e dușman, adversar. Recunosc că aseară târziu, așa mi-am dat seama, am citit pe un site mesajul destul de emoționant al iubitei, Irina. Ca femeie, mi s-a părut un gest foarte frumos, dar ca om politic spun foarte clar că nu mai avem niciun fel de legătură. Din păcate, nu spun că a vrut, a scris o pagină neagră a istoriei PSD”, spune Gabriela Firea.

Ea menționează că nu s-a pus problema să îi fie nașă Irinei și lui Liviu Dragnea.

„Niciodată eu și soțul meu nici nu am solicitat și nici nu am fost întrebați dacă am vrea să facem acest lucru”, afirmă Firea.