Florin Cîțu a prezentat realizările economice din timpul guvernării sale

"Trag un semnal de alarmă: dacă nu vom continua în acest ritm, să ştiţi că putem să avem un alt rezultat, unul cu care să nu ne mândrim. Astăzi, România trece tot printr-o perioadă dificilă, dar e diferită. Am avut o criză a pandemiei care încă există, am avut o criză economică - aceasta a dispărut, dar avem o criză a preţurilor la energie. Deci provocările sunt altele, dar menirea noastră ca oameni politici este aceea de a găsi soluţii", a spus acesta.

Totodată, el a prezentat realizările economiei din 2021, când acesta a fost premier.

„Anul trecut, știți foarte bine, nu o spun doar eu, a fost cel mai bun an din istoria României din punct de vedere economic. A fost cea mai rapidă revenire din criza globală. Am un singur regret, că nu am reușit să am timpul să duc până la final reformele pe care mi le propusesem pentru că atunci tot acest succes economic s-ar fi văzut și în buzunarele românilor. Vă garantez acest lucru, dar continuăm. Veți vedea că în momentul în care vom termina reformele, succesul economic și creșterile se vor veea și în buzunarele românilor.

O parte dintre români au beneficiat, dar aceste măsuri liberale sunt luate pentru a-i ajuta pe toți românii. Acum, pentru că este proaspăt în memoria tuturor, nu spun doar eu că a fost un an de succes. Vreau să citez din secretarul general al OECD, Mathias Cormann, care spunea ieri: «La fel ca majoritatea țărilor din lume, puteți vedea că pandemia a lovit puternic România în ceea ce privește economia. În 2020, PIB-ul României a scăzut cu 3,7%, mai puțin decât media OECD de 4,7%. România a reușit să trateze în mod cuprinzător consecințele Covid-19. Ați luat (noi, românii) o serie de măsuri sociale și economice care au reprezentat 3,6% din PIB în 2020 și 1,4% din PIB în 2021. Drept urmare, PIB-ul României a depășit nivleul de dinaintea crizei în al doilea trimestru al anului 2021”, a expliat Cîțu.

„