Florin Cîțu: Când îmi vine rândul, mă voi vaccina

Premierul Florin Cîțu afirmă că, atunci când îi va veni rândul, se va vaccina împotriva COVID-19. El i-a predat joi mandatul de ministru de Finanțe lui Alexandru Nazare.

„Da, când îmi vine rândul mă voi vaccina”, spune premierul Florin Cîțu.

La rândul său, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare spune că „sigur” se va vaccina.

Alexandru Nazare a preluat joi mandatul de ministru de Finanțe de la Florin Cîțu, care acum este premier.

„Sunt sigur că va continua ceea ce am început în acest an, în special proiectul de digitalizare a ANAF și a Ministerului de Finanțe. Sunt multe de făcut, sper ca anul acesta să introducem e-facturare și așa cum am spus asta înseamnă venituri la buget de aproape două puncte procentuale, cam 20 de miliarde de lei în plus pentru anul viitor. Sper să terminăm anul acesta cu e-facturare și cu fișierul electronic. În rest, amândoi am vorbit buget. Urmează bugetul și ne-am uitat puțin pe execuție și pe proiectele de investiții care au fost bugetate anul acesta și care unele au fost bugetate doar să fie acolo, iar altele au fost și executate. Pentru anul viitor fiecare minister, fiecare ministruva avea obiective clare care vor fi evaluate trimestrial și vom vedea execuția bugetară”, a menționat Florin Cîțu după ce a predat mandatul de ministru de FInanțe.

La rândul său, Nazare a precizat că a avut discuții cu toți directorii din minister despre buget și despre execuție.

„Ne interesează în special execuția pe marile proiecte de investiții, proiecte din fonduri europene majore, care trebuie să se deruleze în cel mai bun mod și pentru aceasta ne propunem să facem o monitorizare foarte strictă a loratât lunar, câr și trimestrială, astfel încât să avem să avem proiectele într-o derulare foarte bună. Transmitem un semnal pe această cale ministerelor care gestionează proiecte majore din fonduri europene să își facă din timp o analiză care sunt acele proiecte, cum funcționează, care este stadiul, care este execuția pentru aceste proiecte și să se deruleze cât mai bine”, afirmă noul ministru de Finanțe.

