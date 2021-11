Florin Cîțu, după întâlnirea cu PSD: ”Am găsit multe lucruri care pot să ne unească”

Am avut o primă discuție bună, am discutat proiecte, obictive, am încercat să găsim soluții la această criză politică, a declarat joi președintele PNL Florin Cîțu după întâlnirea cu conducerea PSD. În discuții a apărut și varianta unei rotații a premierilor, de la PNL și de la PSD.

”Am găsit multe lucruri care pot să ne unească”, a adăugat Cîţu, care a adăugat că rezultatele discuţiilor vor fi prezentate în partid.

Florin a precizat că în discuții a apărut și o variantă „interesantă”, un premier care să se schimbe la doi ani.

(sursa: Mediafax)