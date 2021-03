Florin Cîțu, noi precizări în scandalul datelor publicate de Ministerul Sănătății: Este normal să fac verificări în legătură cu sesizările pe care le primesc

Premierul Florin Cîțu a făcut noi precizări în legătură cu datele publicate de Ministerul Sănătății privind situația testărilor și a vaccinărilor din fiecare județ. Premierul afirmă că este vorba de un control „ipotetic” care are la bază sesizări legate de datele privind vaccinare.

În cadrul unei postări pe contul său de Facebook, Cîțu a menționat că susține transparentizarea informațiilor de către toate autoritățile statului, însă aceste trebuie furnizate „corect, legal și cu toate avizele necesare”.

„Este normal să fac verificări în legatură cu sesizările pe care le primesc, indiferent de unde sunt. Informația cum că nu aș fi de acord cu publicarea numărului testelor din fiecare județ este incorectă. Reiterez: sunt de acord cu transparentizarea informațiilor de interes public, cu mențiunea că aceste date trebuie furnizate corect, legal și cu avizele necesare. Datele pentru care am primit sesizări sunt legate de vaccinare, iar poza de mai jos cred că este relevantă ( categoria mai sus mentionată: apărare, securitate națională etc. -n.r.). Vreau să mă asigur că nu au fost publicate date care să creeze probleme. In cazul în care voi hotărî demararea unui control, cum voi avea un răspuns îl voi face public”, a scris Cîțu pe Facebook.

Premierul declara luni că a avut o discuție cu șeful Corpului de control, care se autosesizează cu privire la informațiile publicate de Ministerul Sănătății cu privire la pandemie și vaccinare.

„Am avut o discuție cu șeful Corpului de Control, în această dimineață, se autosesizează să vadă dacă au fost respectată toată legislația, avizele dacă au fost luate... Este vorba despre publicarea unor informații de care ține mai multe instituții atunci, natural, trebuia să existe și avizul acelor instituții”, a afirmat Cîțu.

Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, a declarat luni că instituția pe care o conduce a publicat joi, în premieră, date referitoare la pandemie și vaccinare. „Pentru prima dată, am oferit publicului informații absolut firești și nefiltrate, de interes public. Vorbim de date privind pandemia, defalcate pe județe, și pe centre de vaccinare. Pentru a lămuri rapid poziția mea, iată mai jos ideile principale: Transparența deranjează. Premierul a fost interpelat pe acest subiect de o instituție a statului și a solicitat, procedural, Corpului de Control să verifice dacă nemulțumirea este justificată. Vreau să subliniez că aș fi făcut la fel: nu există nici un conflict între mine și premierul Florin Cîțu”, transmite Vlad Voiculescu.

Ministrul Sănătății ține să precizeze că „transparență nu este negociabilă”. El cere să i se aducă la cunoștiință sursa sesizării: „În spiritul transparenței, aștept să aflu și eu pe cine am supărat și, mai ales, de ce”, conchide ministrul Sănătății.