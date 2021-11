Florin Cîțu răspunde nemulțumirilor din PNL: Am făcut ce a vrut PSD. Cum credeați că se va termina?

Lucian Alecu Florin Citu Florin Citu

În urma negocierilor cu PSD au izbucnit nemulțumiri în PNL, astfel încât președintele Ludovic Orban încearcă să calmeze spiritele spunând că se va lupta pentru principiile liberale. Acesta este însă frustrat că a pierdut conducerea executivului.

„Acum o săptămână am cerut să începem negocierile cu PSD. Am intrat în impas. PSD a cerut ca premierul să nu fie președintele PNL. Am făcut ce a vrut PSD. Cum credeați că se va termina? Imediat au fost accelerate negocierile și acum avem un program de guvernare și o listă de miniștri! M-am luptat cu populismele și cu Ludovic Orban, și cu USR, și mă voi lupta și cu PSD! Provocarea pentru noi este să ne păstram identitatea liberală. Atât timp cât ne vom lupta pentru principiile liberale în această coaliție vom ieși învingători în final”, a mai spus Cîțu.

El a mai spus că alianța cu PSD reprezintă un compromis dar nu este necondiționată

"Am fost la consultări după ce am luat nişte decizii. Este un moment ca românii să ştie de ce am luat aceste decizii în PNL. Sunt două luni de zile în care nu s-a găsit o majoritate, au fost încercate mai multe formule şi am ajuns la acest compromis să facem această coaliţie de guvernare. Facem această coaliţie de guvernare pentru că toate celelalte variante dacă nu făceam acum această coaliţie erau mult mai dure pentru români. Este un moment important. Am luat această decizie, dar eu vreau să-i asigur pe români că această coaliţie nu este o coaliţie necondiţionată. Voi monitoriza modul în care această coaliţie va funcţiona şi mă voi asigura că interesele românilor nu vor fi niciodată puse sub semnul întrebării sau că stabilitatea financiară a României va pusă în pericol. Vreau să-i asigur pe români că această coaliţie este un compromis pe care îl facem în acest moment, dar nu este necondiţionată. Principiile liberale vom lupta în continuare pentru ele, le-aţi văzut în programul de guvernare şi ne vom lupta pentru ele şi întotdeauna ne vom lupta pentru aceste principii liberale în această coaliţie", a explicat acesta.