Florin Cîțu: România are cea mai rapidă revenire economică din istorie

Lucian Alecu

Premierul Florin Cîțu susține că România are cea mai rapidă revenire economică din istorie ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Reacția premierului vine după ce INS a anunțat marți o creștere a PIB-ului cu 2,8% în trimestrul 1 din 2021.

„Am promis, am făcut. Economia României a crescut cu 2.8% în primul trimestru din 2021. Felicitări, români! România are cea mai rapidă revenire economică din istorie ca răspuns la cea mai mare criză economică din ultima sută de ani. Am luat cele mai bune măsuri și economia a răspuns pozitiv”, a scris marți dimineața pe Facebook Florin Cîțu.

Acesta a anunțat că Guvernul pregătește acum toate măsurile ca economia României post-pandemie să fie „mai puternică, mai competitivă, mai rezilientă”.

„În următorii ani eu mă aștept la o creștere economică, care să spulbere toate estimările făcute până acum și de care să beneficieze toți românii”, a mai scris Cîțu pe rețeua de socializare.

Potrivit Institutului Național de Statistică, PIB-ul în trimestrul 1 din 2021 a fost mai mare cu 2,8% comparativ cu trimestrul 4 din 2020.

(sursa: Mediafax)