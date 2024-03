Fritz (USR): Iohannis a sfidat voturile a milioane de români cărora le-a promis că va scăpa ţara de PSD

"În 2019, peste 250.000 de timişeni l-au ales pe Klaus Iohanis în turul doi, a luat un scor de 78% în Timişoara, pentru că a făcut o campanie care s-a bazat pe promisiunea fermă că vrea să elibereze ţara de ameninţarea PSD. Încrederea electoratului timişean şi timişorean pe care au avut-o în 2014 şi 2019 a fost crunt înşelată, a fost o trădare de speranţe şi de încredere a milioane de români. Acum Iohanis încearcă, într-un ultim act de sfidare a acestor voturi, să prezinte alianţa PSD-PNL ca noua soluţie pentru problemele românilor. Pe 9 iunie, românii, timişenii şi timişorenii mai ales, vor trebui să decidă cum reacţionează la această sfidare a lui Iohanis", a afirmat Dominic Fritz, în conferinţa de presă comună cu preşedintele Partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban.



EdilulTimişoarei a mai spus că votul de pe 9 iunie trebuie să fie şi un gest de apărare a României, "pentru că acum se încearcă o suspendare a democraţiei în baza unor calcule în care votul cetăţenilor nu mai contează".



Fritz susține că în loc de două tururi pentru alegerea primarilor, PSD şi PNL se unesc, temându-se că altfel nu vor putea învinge candidaţii USR.



"Cele două partide încearcă să găsească o cale de ocolire a votului natural al cetăţenilor. Sunt convins că pe 9 iunie, românii, dar mai ales timişenii şi timişorenii vor spune nu acestei încercări. Sunt îngrijorat, iar noi trei (preşedintele Partidului Forţa Dreptei, Ludovic Orban, preşedintele PMP Timiş, Ligia Dugulescu, şi Dominic Fritz, n.r.) nu am fi astăzi aici dacă nu am crede că trăim vremuri excepţionale şi dacă nu am crede că este nevoie să ne unim în Alianţa Dreapta Unită (ADU) pentru a opri această încercare de a crea acest nou FSN, partid unic care pune mâna pe toate instituţiile din ţară, pe primării şi Parlament şi pe Preşedinţie. De aceea candidăm împreună cu ADU la europarlamentare şi la locale", a declarat Dominic Fritz.