Gabriel Zetea (PSD): Taxa de solidaritate nu se va aplica peste noapte

O taxă de solidaritate ar însemna ca într-un moment dificil, cei care au mai mult să poată să-i ajute și pe cei care o duc mai greu, spune vicepreședintele PSD Gabriel Zetea, care afirmă că această taxă nu se va aplica peste noapte.

Vicepreședintele PSD Gabriel Zetea a precizat, la RFI, că o asemenea taxă de solidaritate aplicată pentru marile companii nu s-ar aplica peste noapte și că vor exista discuții cu mediul de afaceri.

Întrebat dacă va renunța PSD la ideea de a introduce taxa de solidaritate, Gabriel Zetea a spus că nu se pune problema de a renunța.

„Vorbim deocamdată despre o discuție care există în coaliție, așa cum este și normal, este o propunere a două partide componente ale coaliției la guvernare. Sigur și dacă se va aproba această taxă de solidaritate, ea nu va fi implementată peste noapte. Orice modificare în Codul Fiscal, orice modificare în ceea ce privește taxarea, impozitarea, fiscalitatea în România trebuie făcută cu predictibilitate, tocmai pentru a nu afecta mediul de afaceri. De aceea, vor urma discuții, vor urma întâlniri în primul rând cu reprezentanții companiilor care ar putea să fie afectate de această taxă de solidaritate și vorbim despre companiile cu o cifră de afaceri ce depășește 100 de milioane de euro. Vor urma în perioada următoare întâlniri, iar dacă se va ajunge la o concluzie că putem în această perioadă dificilă din punct de vedere bugetar pentru România să luăm o parte din bani dintr-o zonă considerată de ceva mai mare prosperitate și s-o ducem înspre o zonă care are nevoie de mai mult ajutor din partea statului, pentru a trece peste perioada dificilă de iarnă legată de creșterea prețurilor facturilor, legată de creșterea prețurilor alimentelor, legată de creșterea inflației, deci dacă putem să protejăm o zonă mai defavorizată a populației pentru un anumit timp printr-o astfel de măsură, poate ea va fi implementată”, a spus Zetea.

Despre faptul că o taxă de solidaritate ar însemna o povară în plus pe marile companii care susțin economia care va fi aplicată pentru ca antreprenorii pentru măsurile sociale anunțate de Guvern, Zetea a spus că trebuie să vedem cine are nevoie de ajutor în această perioadă.

„În primul rând, trebuie să ne uităm la priorități și cine are nevoie de mai mare ajutor în această perioadă. Atunci când vorbim de scumpirea facturilor la energie, de creșterea prețului alimentelor, creșterea costului vieții, în general, atunci cele mai afectate persoane sunt cele care câștigă salariul minim pe economie, pensionarii, părinții care trebuie să-și susțină copiii (...), iar statul are nevoie să vină să-i susțină pe acești oameni. Doar inflația în acest an, vedem în ultimele cifre se vorbește de 8%, o creștere a pensiilor cu 10% abia acoperă creșterea inflației, nu vorbim de creșteri de venituri, ci doar de apărarea puterii de cumpărare (...). Deci o taxă de solidaritate asta ar însemna, într-un moment greu, cei care au mai mult să poată să-i ajute și pe cei care o duc mai greu”, a mai spus Zetea.

Despre faptul că va fi nevoie de o solidaritate a companiilor performante „cu un stat greoi și nereformat, care a eșuat cam la toate capitolele”, Gabriel Zetea a spus că PSD vrea să schimbe acest fapt.

„Eu nu pot să vă contrazic. Așa ne-a spus și președintele Klaus Iohannis acum puțină vreme, că statul român a eșuat în încercarea sa de proteja cetățeanul român. Acum, PSD a intrat la guvernare tocmai pentru a schimba acest trend. Am văzut declarațiile de acum o lună ale fostului ministru al Muncii, care ne spunea că în câteva zile nu mai sunt bani de pensii (...). PSD a intrat la guvernare tocmai pentru a pune ordine în finanțele țării, în aceste împrumuturi imense cu dobânzi foarte mari pe care le lua statul, pentru a nu mai ajunge în astfel de situații, în care să spunem nu mai avem bani. De aceea, cu predictibilitate, vom discuta înainte de a lua măsuri”, a afirmat vicepreședintele PSD.

(sursa: Mediafax)