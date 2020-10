Gabriela Firea: 10% din buletinele folosite în București sunt nule. Dacă se va dori o anchetă cu adevărat, se va face

Captura Antena 3

Gabriela Firea, primarul general în funcție al Capitalei, a susținut o serie de declarații în înainte ședinței desfășurate luni la PSD. Liderul PSD a atras încă odată atenția asupra neregulilor de la scrutinul din 27 septembrie și a specificat ce va conține plângerea penală

„Întotdeauna este loc de mai bine, dar nu uitați că avem în București 65.000 de voturi nule. Să înțeleg că 65.000 de bucureșteni nu au știut să voteze, nu?. Pentru că acele voturi, acele buletine de vot, de fapt, au fost introduse în urnă și pe urmă de către Comisie au fost declarate nule, în sensul viciate – mâzgălite, puse mai multe ștampile, pătate, îndoite. Repet, 10% din buletinele folosite în București sunt nule – o cifră foarte mare. Dacă este să facem o analiză matematică în ceea ce mă privește, eu am primit – și mulțumesc tuturor – 250.000 de voturi, la o distanță de 30.000 de voturi față de candidatul Dreptei, în condițiile în care avem aproape 2 milioane de alegători în liste. Deci, 1.800.000 de alegători pentru cele 1.270 de secții de votare, doar 25 de voturi la fiecare secție dacă erau aranjate, și iată că iese cifra cu care mă distanțez de celălalt contracandidat, dar vom vedea. Plus multe procese verbale modificate cu carioca, plus multe care nu dau cheia, altele care una scrie pe procesul verbal de la secție, alta scrie pe site-ul AEP. Foarte multe vicii. Vom vedea dacă cineva va fi sensibil la toate aceste erori care s-au înregistrat în această perioadă sau, știți cum e, câinii latră, caravana trece”, a declarat Gabriela Firea.

Liderul PSD a explicat jurnaliștilor în ce va contsa plângerea penală: „Punem la dispoziția organelor de anchetă toate dovezile din secțiile de vot, toate procesele verbale viciate, corectate, îngroșate cu pix, cu cariocă, toate cifrele care nu ies – practic, nu au cum să iasă, au fost umflate pentru contracandidatul meu. Să se verifice și voturile nule, care de ce au fost trecute la nule după ce au fost introduse în urnă, deci dacă se va dori o anchetă cu adevărat, se va face. Dacă nu, ne vedem pe 6 decembrie la parlamentare, unde sperăm să se fure mai puțin”.

Gabriela Firea și-a schimbat look-ul după rezultatul alegerilor locale din 27 septembrie. Primarul general în funcție al Capitalei nu a mai fost tunsă atât de scurt de mai mulți ani.