Gabriela Firea, vot la prima oră: Am votat pentru siguranţa unui trai mai bun

"Am votat pentru a le aduce românilor o formulă guvernamentală cu specialişti, cu oameni care să gestioneze mai bine criza sanitară, care să testeze masiv populaţia. Am votat pentru majoritatea parlamentară care să pună bazele unei formule guvernamentale care să nu mai închidă şcolile, care să redeschidă pieţele.

Am votat cu siguranţă şi cu gândul la bucureştenii mei dragi, pentru că merită să fie reprezentaţi în parlament. Am votat pentru siguranţa unui trai mai bun.

Nu sunt interesată de imunitatea parlamentară. Aceasta este o poveste, pentru că atunci când există solicitări din partea instituţiilor statului, Parlamentul a votat imediat ridicarea imunităţii. Nu am de ce să mă tem, am fost un om corect la primărie şi voi fi la fel şi în Parlament. Să nu uităm că înainte de a fi primar am mai fost senator o dată. Nu merg pentru imunitate în Parlament, merg pentru oameni. Nu am de ce să mă tem. Decât dacă forţe obscure vor fabrica lucruri de acest gen, dar şi atunci vor fi dovedite imediat ca false.

Acum vine greul. Mergem la muncă, să apărăm votul oamenilor. ", a declarat Gabriela Firea la Antena 3.