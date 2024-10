Gafe în politică. Ce spune Nicolae Ciucă despre calitățile premierului Marcel Ciolacu. Iată imaginile virale

„Onoare, respect și predictibilitate”, a fost răspunsul liderului PNL.

Moderatorul emisiunii l-a întrebat de mai multe ori dacă este sigur de răspuns și dacă a înțeles corect întrebarea. De fiecare dată, Nicolae Ciucă a răspuns sigur pe el: „Da”.

Dialogul dintre moderator și președintele PNL:

Moderator: Întrebare scurtă la care să trebuie să răspundeți cu trei lucruri.

Nicolae Ciucă: Onoare, respect, predictibilitate

Moderator: „Așa, și nu aici. Să nu fie înțeles greșit”.

Ciucă: „Nu, am înțeles foarte bine.”

Moderator: „Aici era așa... Rămâne răspunsul ăsta? E citită bine întrebare, da?

Ciucă: „Da.”

Moderator: „Deci ați zis onoare, respect și predictibilitate. Întrebarea e: spuneți trei calități pe care le are Marcel Ciolacu și nu le aveți dvs.”

„Deci cum, are el onoare, dumneavoastră nu aveți onoare, el are respect, dumneavoastră nu aveți respect și predictibilitate, dumnealui are și dumneavoastră nu?

Nicolae Ciucă: „Da.”

Moderator: „Rămâne răspunsul ăsta?

Nicolae Ciucă: „Da.”

Reacția PSD la gafa lui Nicolae Ciucă

După gafa președintelui PNL, liderul PSD Alfred Simonis a scris pe Facebook: „O singură observație: Marele Brătianu se uita în altă parte când vorbea domnul Ciucă.”

„În rest, îi mulțumim domnului Ciucă pentru sinceritatea de azi, când a recunoscut calitățile lui Marcel Ciolacu. Ne-am dori totuși să împrumute ceva din responsabilitatea premierului și în ceea ce privește actul de guvernare. Pentru că deocamdată ostașul a cam fugit de pe câmpul de luptă”, transmite Antena3 CNN.