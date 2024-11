Geoană: Ciolacu, Ciucă sau Lasconi nu l-ar pune niciodată pe Bolojan premier. E un joc cu un nume

"În clipa în care partidele vor să ceară votul şi la parlamentare, nu doar la prezidenţiale este indecent şi incorect faţă de cetăţeni să nu spună: acesta este programul meu de guvernare şi acesta este candidatul meu de prim-ministru. PSD - candidatul de prim-ministru, PNL - candidatul de prim-ministru... (...) Este efectiv o minciună. Ciolacu nu îl va pune niciodată pe Bolojan. Ciucă nu-l va pune niciodată pe Bolojan. Este principalul lui adversar pentru conducerea partidului, iar doamna Lasconi cu atât mai puţin să-l pună vreodată pe Bolojan. Este un joc cu un nume care este onorabil, dar care efectiv nu are nicio şansă să ajungă prim-ministru. De ce? Pentru că PNL va face un scor foarte prost în condiţiile în care candidatul Ciucă face atât de prost în sondaje", a afirmat Geoană.



El a reiterat că, în prezent, se prefigurează scenariul ca în turul doi al alegerilor prezidenţiale să intre candidatul PSD, Marcel Ciolacu, şi cel al AUR, George Simion.



"Scenariul care se prefigurează astăzi ca planul Ciolacu-Simion să ajungă realitate, să meargă cei doi în turul doi, reprezintă pentru România un risc masiv în plan extern şi în plan intern. Nu putem să permitem ca ţara noastră, într-un moment atât de complicat, să fie condusă de oameni incompetenţi, de corupţie şi de extremism. Asta este perspectiva care ni se oferă în acest moment. Acest lucru este un risc la adresa securităţii naţionale şi la adresa interesului naţional românesc. (...) Este un drum periculos în care România poate să fie izolată, în care economia să implodeze şi în care riscul de securitate să se amplifice, inclusiv din punct de vedere al siguranţei interne şi a ceea ce se întâmplă pe străzile, şi în şcolile şi în reţelele de crimă organizată care se dezvoltă nepermis de mult", a declarat Geoană.



Candidatul independent le-a transmis social-democraţilor că este contraproductiv să se asocieze cu George Simion - candidatul AUR la prezidenţiale.



"PSD are o şansă foarte bună să câştige alegerile parlamentare, are o vocaţie puternică de guvernare, este un lucru natural, dar cred că această asociere pe care Ciolacu în interesul său propriu o face cu Simion este toxică pentru PSD şi fac apel către toţi foşti mei colegii şi la votanţii PSD să ne luăm revanşa faţă de 2009 şi să nu permitem acestui important partid al României să meargă într-o direcţie profund greşită şi toxică", a spus Geoană.



El a acuzat un "atac concertat" la adresa sa din partea tuturor partidelor. Geoană a susţinut că Nicolae Ciucă, candidatul PNL la alegerile prezidenţiale, nu are nicio şansă să intre în turul doi al acestui scrutin, având în prezent în sondaje 8-9%.



Candidatul independent a susţinut că voturile către Cristian Diaconescu - candidat independent - sunt unele irosite. Geoană a afirmat şi că Elena Lasconi este cel mai slab candidat la alegerile prezidenţiale.



De asemenea, candidatul independent a avut un mesaj şi pentru candidatul PSD la prezidenţiale, Marcel Ciolacu.



"Nu poţi să iei meditaţii la Cotroceni, nu poţi să propui ţării altceva decât ai făcut ca prim-ministru, nu poţi să propui altceva decât nepotisme şi un anturaj care este sulfuros", a spus Geoană.



El a făcut apel la votanţi să vină la vot.

