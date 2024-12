George Simion: Am votat ca pentru prima oară după 35 de ani să ne eliberăm de lanțuri, de cătușe

„Am votat cu gândul la ziua națională, la înaintași, și totodată la cei tineri, la copilul meu Radu, la toți copiii României. Am votat ca pentru prima oară după 35 de ani să ne eliberăm de lanțuri, de cătușe, de cei care caută să ne țină prizonieri în sărăcie, într-o țară bogată. Am votat cu gândul la românii plecați în pribegie, peste hotare. Am votat cu gândul că ei nu sunt nici tredători, nici muncitori necalificați. Am votat cu gândul la seniorii noștri care sunt umiliți, la cei care sunt ținuți prizonieri prin vouchere, prin cupoane, prin diferite ajutoare sociale, la cei care au fost amenințați ieri că vor rămâne fără ajutoare sociale, fără pensii, dacă nu votează cum trebuie”, spune George Simion.

El a votat la Colegiul Național „Unirea”, din Focșani, județul Vrancea.

Duminică au loc alegeri pentru Parlamentul României.

(sursa: Mediafax)