George Simion, copreședinte AUR, după aflarea rezultatului exit poll: Suntem surpriza acestor alegeri

Captura video

George Simion, copreşedinte AUR, a făcut declaraţii după aflarea exit poll: "Este o mare victorie pe care reuşim să o obţinem la un an de existenţă a Alianţei pentru Unirea Românilor. Se anunţă a fi un rezultat foarte bun. Am luat peste cele 500.000 de voturi pe care ni le-am propus şi care ar trebui să ne asigure intrarea în Parlament dacă tot procesul electoral se desfăşoară aşa cum trebuie. Este o victorie a neamului românesc. (...) Suntem surpriza acestor alegeri. Vă mulţumesc şi vă felicit pe toţi pentru lucrul mare pe care am reuşit să-l facem astăzi. Bravo, victorie!", a declarat George Simion.