Gorghiu: Am bătut măr PSD în 2014, vă asigur că acum se va întâmpla acelaşi lucru

"Venind încoace, spre Consiliul Naţional, să ştiţi că mă gândeam cât de frumos se poate repeta istoria noastră. Acum 10 ani eram împreună cu Dan Motreanu, Ilie Bolojan, cu mare parte din colegii de pe scenă şi cu mare parte dintre dumneavoastră în echipa de campanie pentru prezidenţiale. Şi ştiţi ce auzeam? Auzeam în fiecare zi că Partidul Naţional Liberal nu are nicio şansă să câştige alegerile prezidenţiale. Auzeam că o să ne bată PSD măr, auzeam cum riscăm să nu intrăm în turul doi şi că stăm prost în sondajele de opinie. Vă sună cunoscut? E aceeaşi poezie de astăzi. Deşi în primul tur premierul candidat al PSD a avut 40 de procente şi un milion de voturi în plus, am bătut PSD măr în 2014. Şi vă sigur, dragii mei liberali, că se va întâmpla acelaşi lucru, pentru că România nu are nevoie de populism. România nu are nevoie de poleială, nu are nevoie de zâmbete largi, prezentate în fiecare zi, dar fără proiect, nu are nevoie de risc. România (...) are nevoie de certitudine, de sinceritate şi, da, de siguranţă. Aşadar, nu există niciun motiv să nu câştigăm şi anul acesta alegerile prezidenţiale, pentru că avem candidatul potrivit", a spus Gorghiu, duminică, la reuniunea Consiliul Naţional al PNL, dedicată validării candidaturii liderului liberal Nicolae Ciucă la alegerile prezidenţiale.





Ministrul Justiţiei a amintit o serie de acte normative adoptate în ultima perioadă





"Daţi-mi voie să mulţumesc Consiliului Naţional, dumneavoastră, pentru că primul punct pe ordinea de zi de astăzi este această rezoluţie importantă. Astăzi nu este doar despre finalizarea procedurii de desemnare a candidatului PNL la alegerile prezidenţiale, ci este despre partidul care dă familiilor din România sentimentul de protecţie, de siguranţă, garanţia că familiile sunt apărate. Nicolae Ciucă este cel care va asuma ca prioritate a mandatului său tema siguranţei familiilor, a tinerilor, a femeilor. PNL este singurul şi - subliniez - singurul partid din România care a făcut lucruri concrete în acest sens. Am luat măsuri cum nu s-au mai luat în ultimii 35 de ani pentru combaterea traficului de droguri, ajutarea consumatorilor dependenţi, eliminarea formelor de violenţă, sprijinirea victimelor infracţiunilor, siguranţă în mediul şcolar, educaţia juridică a tinerilor, combaterea agresiunilor şi a hărţuirii sexuale, siguranţa pe drumurile publice dragii mei", a punctat Alina Gorghiu.

