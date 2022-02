Graţiela Gavrilescu: Eugen Tomac, un domn care nu va rămâne în istorie decât ca un efemer instrument folosit de Traian Băsescu pentru manipularea societății românești

„Clarificări politice

Mediul politic este extrem de inflamat în aceste zile de declarațiile lui Eugen Tomac, un domn care nu va rămâne în istorie decât ca un efemer instrument folosit de Traian Băsescu (alias Petrov) pentru manipularea societății românești.

Spre deosebire de acesta, domnul Cristian Diaconescu are identitate: este un reper al politicii și diplomației, cu judecată proprie, sistem clar de valori și coloană vertebrală.

Dialogul politic, mai ales în perioade de criză ca aceasta, pe care, din nefericire, o trăim, este singura cale civilizată de supraviețuire.

Opiniile celorlalți, chiar dacă nu ne convin, contează în aritmetica democratică și este nu numai dreptul, ci chiar obligația liderilor de a întreține relații cu omologii din întreg spectrul politic.

Și eu am avut, recent, o convorbire cu domnul Cristian Diaconescu și vom mai avea una și săptămâna viitoare.

Și am credința că discuțiile noastre vor avea rezultate bune”, a declarat Grațiela Gavrilescu.