Grindeanu, privind asocierea cu OUG 13/2017: Amintesc că sunt cel care a dat Ordonanța 14

„Negocierile continuă. Întâlnirea a fost concentrată pe ceea ce înseamnă lipsa resurselor bugetare într-o perioadă în care statul trebuie să fie alături de cetățeni. Ne dorim să creștem salariul minim de la 1 ianuarie, să mărim pensia minimă de la 800 la 1000 de lei, să mărim cu 11% punctul de pensie, iar alocațiile să fie conform legii. Pentru asta am venit cu propuneri care vor fi discutate în perioada următoare pentru a crește veniturile statului”, spune primvicepreședintele PSD Sorin Grindeanu.

Prima propunere a social-democraților este „taxarea luxului”.

„Aici e un ucru pe care nu-l inventăm noi. Toate țările civilizate au așa ceva. Vrei yaht, plătești în plus, vrei mașini de sute de mii de euro, plătești în plus. E o intenție, nu e impunere. Doi, știm că România are cea mai mică rata de colectare la nivelul UE. Este necesar să corectăm. Trei. E nevoie de un efort național pentru combaterea evaziunii fiscale. E inadmisibil ca și acum, la ani buni, scanerele pe care tot statul român le-a luat, stau nefolosite, iar contrabanda este în floare în România. Și patru - nu suntem de acord cu eliminarea facilităților pentru cercetare, IT și construcții. Impactul pe care noi l-a calculat ar fi unul care nu ar da cu plus”, adaugă Grindeanu.

Pe de altă parte, social-democratul respinge informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora liderul PNL, Florin Cîțu, ar fi cerut PSD să nu-l propună ca membru al guvernului, pe motiv că ar fi asociat cu momentul emiterii OUG 13, care a scos sute de mii de români în stradă.

„Văd că e această temă, o temă de mult, de patru-cinci ani. Nu a fost o secundă vorba. Am fost la toate întâlnirile care au avut loc și nu au avut loc. Niciodată. Amintesc că sunt cel care a dat ordonanța 14 (care a abrogat OUG 13/2017-n.r.)”, conchide Grindeanu.

Surse politice au declarat pentru MEDIAFAX că liberalii sunt „reticenți să fie Sorin Grindeanu în Guvernul viitor din cauza OUG 13, întrucât PNL ar fi asociat cu momentul care a scos sute de mii de români în stradă”.

„În ședința de marți seara, liberalii nu au transmis nimic legat de Grindeanu, dar Florin Cîțu a spus că dacă PSD are condiții pentru nume, atunci și PNL are o listă foarte lungă pentru PSD, de nume pe care nu le vrea PNL în Guvern”, au mai spus sursele citate.

