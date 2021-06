Ignoranța deputaților lasă România fără bănci de lapte matern

Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a pus cruce finanțării de la bugetul de stat a înființării și în România a băncilor de lapte matern în cadrul maternităţilor. Pentru parlamentarii puterii, cei care au votat in corpore, recent, împotriva proiectului inițiat în legislatura trecută, de deputatul liberal Ovidiu Raețchi și susținut la acea dată de parlamentarii PNL, PMP și USR, a contat mai mult punctul de vedere al Guvernului Cîțu, care a transmis că nu sprijină o astfel de inițiativă. Motivul - ar avea un impact negativ asupra bugetului de stat. Dacă în vremea opoziție proiectul era tocmai bun pentru a fi promovat de liberali, de altă părere era atunci guvernul PSD condus de Viorica Dăncilă, care a refuzat să-l susțină. Acum, că rolurile pe scena politică s-au inversat, proiectul a fost susținut la vot de deputații PSD. Pentru parlamentarii care au votat după cum le-a indicat degetul liderului de grup, nu a contat că în Europa există deja 210 bănci de lapte matern, iar țara noastră este printre puținele care nu este preocupată, la nivel guvernamental, de înființarea unor astfel de bănci. De exemplu, în Bulgaria, prima bancă de lapte matern a fost înființată încă din 1989, iar printre țările europene care au o legislație în domeniu se numără Franța și Italia, Germania, toate având o tradiție îndelungată în această privință. Cea mai mare rețea de bănci de lapte din lume se află în Brazilia, care are nu mai puțin de 221 de unități, reușind să reducă rata mortalității infantile cu două treimi în ultimii 25 de ani și datorită acestei măsuri, potrivit expunerii de motive care însoțește proiectul.

Anual, mor în România 1.500 de copii cu vârste mai mici de un an. Unele dintre cauzele care duc la acest fenomen au legătură cu practica alăptării, laptele matern având un rol vital pentru copiii care se nasc prematur sau pentru cei care au diverse afecțiuni medicale, arată inițiatorul în expunerea de motive care însoțește proiectul. Nu toate mamele pot însă să alăpteze, din varii motive, iar în acest context, România ar avea nevoie de bănci de lapte matern prin care să sprijine alimentarea copiilor cu lapte matern, de la mamele care doresc să devină donatoare, având surplus. Utilitatea acestor bănci a fost demonstrată de-a lungul anilor de multe vieți salvate.

Ce propunea proiectul

Conform proiectului, Guvernul României, prin Ministerul Sănătății, ar fi urmat să sprijine înființarea băncilor de lapte matern în maternitățile din România, prin crearea unui Fond pentru Dezvoltarea Băncilor de Lapte Matern. Acesta urma să aibă o valoare anuală de 200.000 de euro și să acorde spitalelor finanțări de minimum 50.000 de euro pentru înființarea acestor bănci. După înființare, cheltuielile cu personalul și funcționarea lor erau plasate în sarcina unitățile spitalicești în care ele ar fi funcționat. De asemenea, în vederea stabilirii criteriilor, precum și a unui ghid de implementare a facilităților propuse, la nivelul Ministerului Sănătății urma să fie creat un grup de lucru format din consultanți în lactație certificați internațional (IBCLC), specialiști în neonatologie, pediatrie, medicină de laborator și alte specialități, nutriționiști și reprezentanți ai asociațiilor profesionale, care ar fi avut printre sarcini elaborarea unor ghiduri de bune practici în vederea operaționalizării băncilor de lapte matern și monitorizarea lor ulterioară.

„Având în vedere rata mortalității infantile din România, sunt necesare unele măsuri pentru creșterea speranței de viață a nou-născuților care nu au acces la laptele matern. Aceasta este doar una dintre problemele care afectează speranța de viață și calitatea vieții unui nou-născut, prin urmare acest proiect de lege este parte a unui pachet legislativ care propune soluții pentru a combate rata scăzută a natalității și cifrele ridicate în cazul mortalității infantile din România”.

Din expunerea de motive

Prima banca de lapte matern din România, o inițiativă privată

Deși Guvernul și parlamentarii puterii nu au vrut să susțină înființarea de către stat a unei rețele de bănci de lapte matern, o astfel de bancă a fost totuși înființată și în România cu ajutorul donațiilor în 2016. Ea funcționează la Bucureşti, în Secţia de terapie intensivă nou-născuţi de la „Marie Curie”. E locul cel mai potrivit, cea mai modernă secție de acest fel de la noi, e locul unde sunt îngrijiți nou-născuții cu cele mai grave boli din toată țara, spun inițiatorii proiectului, Fundația Inima Copiilor.